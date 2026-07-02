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TUŽAN KRAJ POTRAGE

Pronašli tijelo nestalog na Uni

Piše HINA,
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Pronašli tijelo nestalog na Uni
Foto: HGSS
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U akciji su sudjelovali djelatnici MUP-a RH te timovi HGSS Stanice Novska, koji su pretraživali riječnu obalu i okolno područje

Potraga za nestalom osobom na rijeci Uni kod Hrvatske Dubice završila je pronalaskom tijela nestale osobe, izvijestili su iz HGSS-ove stanice Novska. Prema ranijim informacijama, nestala osoba prethodno je bila u ribolovu, nakon čega je pokrenuta opsežna potraga na rijeci Uni.

Foto: HGSS

U akciji su sudjelovali djelatnici MUP-a RH te timovi HGSS Stanice Novska, koji su pretraživali riječnu obalu i okolno područje. O okolnostima događaja i daljnjem postupanju nadležnih službi za sada nije objavljeno više informacija.

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