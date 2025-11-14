Policiju je zvala i žena koja ih je prepoznala ispred trgovine nakon što je na portalima vidjela njihove fotografije...
SRETAN KRAJ POTRAGE
Pronašli troje nestalih maloljetnika: Ključnu ulogu imali kartica i prolaznica
Čitanje članka: < 1 min
Troje maloljetnika koji su u srijedu nestali u Sisku pronađeni su danas na zagrebačkim Sveticama, potvrdili su članovi obitelji za Dnevnik.hr.
Kako pišu, pronađeni su nakon što je majci nestalog dječaka na mobitel došla obavijest da je u jednoj trgovini račun platio karticom, a ona je onda nazvala policiju.
Policiju je zvala i žena koja ih je prepoznala ispred trgovine nakon što je na portalima vidjela njihove fotografije. Ona je ostala u njihovoj blizini sve dok policija nije došla po njih, piše Dnevnik.hr.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Rijetko viđene fotke četničkih zlotvora u Vukovaru. Oprez! Neke slike su uznemirujuće
Našli tijelo pilota airtractora koji se srušio kraj Senja. 'Išli su na bojenje, trebali su stići jučer'
Noć užasa u Kijevu. U ruskom napadu stradale škola i bolnica. Poginula najmanje jedna osoba