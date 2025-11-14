Pronašli troje nestalih maloljetnika: Ključnu ulogu imali kartica i prolaznica

Troje maloljetnika koji su u srijedu nestali u Sisku pronađeni su danas na zagrebačkim Sveticama, potvrdili su članovi obitelji za Dnevnik.hr.

Kako pišu, pronađeni su nakon što je majci nestalog dječaka na mobitel došla obavijest da je u jednoj trgovini račun platio karticom, a ona je onda nazvala policiju.

Policiju je zvala i žena koja ih je prepoznala ispred trgovine nakon što je na portalima vidjela njihove fotografije. Ona je ostala u njihovoj blizini sve dok policija nije došla po njih, piše Dnevnik.hr.