SRETAN KRAJ POTRAGE

Pronašli troje nestalih maloljetnika: Ključnu ulogu imali kartica i prolaznica

Pronašli troje nestalih maloljetnika: Ključnu ulogu imali kartica i prolaznica
ilustracija

Policiju je zvala i žena koja ih je prepoznala ispred trgovine nakon što je na portalima vidjela njihove fotografije...

Troje maloljetnika koji su u srijedu nestali u Sisku pronađeni su danas na zagrebačkim Sveticama, potvrdili su članovi obitelji za Dnevnik.hr.

RODITELJI OGORČENI Novi prosvjed zbog škole u Dragonošcu, iz Zagreba tvrde: 'Dozvole za školu stižu uskoro'
Novi prosvjed zbog škole u Dragonošcu, iz Zagreba tvrde: 'Dozvole za školu stižu uskoro'

Kako pišu, pronađeni su nakon što je majci nestalog dječaka na mobitel došla obavijest da je u jednoj trgovini račun platio karticom, a ona je onda nazvala policiju.

Policiju je zvala i žena koja ih je prepoznala ispred trgovine nakon što je na portalima vidjela njihove fotografije. Ona je ostala u njihovoj blizini sve dok policija nije došla po njih, piše Dnevnik.hr. 

