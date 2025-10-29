Propali pregovori između Afganistana i Pakistana

Razgovori usmjereni na osiguranje dugoročnog primirja između Afganistana i Pakistana završeni su u Istanbulu bez "izvedivog rješenja", rekao je u srijedu pakistanski ministar informiranja, što je udarac miru u regiji nakon smrtonosnih sukoba ovog mjeseca. Cilj razgovora bio je postizanje trajnog mira između južnoazijskih susjeda nakon što su deseci ubijeni duž njihove granice u najgorem takvom nasilju otkako su talibani preuzeli vlast u Kabulu 2021. godine.

"Afganistanska strana stalno je odstupala od ključnog pitanja, izbjegavajući ključnu točku na kojoj je pokrenut proces dijaloga", rekao je pakistanski ministar informiranja Attaullah Tarar u izjavi rano u srijedu. "Umjesto da prihvate bilo kakvu odgovornost, afganistanski talibani pribjegli su igri okrivljavanja, preusmjeravanju i lukavstvima. Dijalog stoga nije uspio donijeti nikakvo izvedivo rješenje", rekao je Tarar.

Afganistansko ministarstvo vanjskih poslova i obrane nije odmah odgovorilo na Tararove izjave.

Obje su se zemlje složile oko prekida vatre postignutog u Dohi 19. listopada, ali nisu mogle pronaći zajednički jezik u drugom krugu pregovora u Istanbulu, u kojima su posredovali Turska i Katar, rekli su afganistanski i pakistanski izvori upoznati s tim pitanjem, pri čemu se međusobno okrivljuju za neuspjeh.

Izvor iz pakistanske sigurnosne službe rekao je da talibani nisu bili voljni obvezati se na obuzdavanje pakistanskih talibana, zasebne militantne skupine neprijateljski nastrojene prema Pakistanu za koju Islamabad tvrdi da nekažnjeno djeluje unutar Afganistana.

Afganistanski izvor upoznat s pregovorima rekao je da su završili nakon "napetih razmjena" o tom pitanju, dodajući da je afganistanska strana rekla da nema kontrolu nad pakistanskim talibanima, koji su posljednjih tjedana pokrenuli napade na pakistanske trupe.

Sukobi u listopadu započeli su nakon pakistanskih zračnih napada ovog mjeseca na Kabul, afganistanski glavni grad, među ostalim lokacijama, usmjerenih na vođu pakistanskih talibana.

Talibani su odgovorili napadima na pakistanske vojne položaje duž granice duge 2600 kilometara.

Pakistanski ministar obrane u subotu je izjavio kako vjeruje da Afganistan želi mir, ali da bi neuspjeh u postizanju sporazuma u Istanbulu značio "otvoreni rat".

Unatoč prekidu vatre između Pakistana i talibana, u sukobima tijekom vikenda u blizini granice s Afganistanom ubijeno je pet pakistanskih vojnika i 25 pakistanskih talibanskih militanata, priopćila je u nedjelju vojska.