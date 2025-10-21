Propao sastanak Trumpa i Putina u Budimpešti, Kremlj: 'Dogovor se nastavlja...'

Najavljeni sastanak Trumpa i Putina, koji se trebao održati u Budimpešti do kraja mjeseca - propao je. Barem za sada. Naime, visoki dužnosnik Bijele kuće izjavio je da američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin nemaju planove za sastanak u bliskoj budućnosti - piše Reuters.

- Trenutačno ne postoje planovi za sastanak predsjednika Trumpa s predsjednikom Putinom. Rubio i Lavrov obavili su produktivan telefonski razgovor. Stoga dodatni osobni sastanak između američkog državnog tajnika i ruskog ministra vanjskih poslova nije potreban - izjavio je dužnosnik iz Bijele kuće.

Iako su se Trump i Putin prošlog tjedna dogovorili da će njihovi suradnici uskoro razgovarati o detaljima mogućeg mirovnog dogovora za Ukrajinu, susret između američkog ministra vanjskih poslova Marca Rubija i ruskog šefa diplomacije Sergeja Lavrova iznenada je odgođen. Dvojica diplomata nisu se uspjela usuglasiti oko krajnjih ciljeva i mogućeg završetka rata, prenosi CNN.

Kremlj tvrdi da je razgovor bio konstruktivan i da se nastavlja rad na provedbi dogovora s posljednjeg sastanka dvojice čelnika u Anchorageu. Unatoč tome, izvori iz Washingtona ističu kako Rubio zasad neće preporučiti održavanje novog sastanka jer Moskva ne pokazuje spremnost na ustupke.

Trump je posljednjih tjedana ponavljao da Ukrajina i Rusija trebaju „odmah zaustaviti rat“ i zaustaviti se „na liniji bojišnice, gdje god ona bila“. Iako je u ranijim izjavama naglašavao da bi osobno mogao posredovati u postizanju prekida vatre, dosadašnji diplomatski pokušaji zasad nisu donijeli vidljiv rezultat.