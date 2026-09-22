Propucani muškarac u bolnici u Dubravi, policija sve istražuje

U Kliničku bolnicu Dubrava u ponedjeljak, nešto iza ponoći, zaprimljen je 41-godišnji muškarac koji je teško ozlijeđen. Policija sumnja da je ozljeda nastala nakon ranjavanja vatrenim oružjem.

Muškarcu je liječnička pomoć pružena u KB-u Dubrava.

Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.