Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.
IMA TEŠKE OZLJEDE
Propucani muškarac u bolnici u Dubravi, policija sve istražuje
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U Kliničku bolnicu Dubrava u ponedjeljak, nešto iza ponoći, zaprimljen je 41-godišnji muškarac koji je teško ozlijeđen. Policija sumnja da je ozljeda nastala nakon ranjavanja vatrenim oružjem.
Muškarcu je liječnička pomoć pružena u KB-u Dubrava.
Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.
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