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IMA TEŠKE OZLJEDE

Propucani muškarac u bolnici u Dubravi, policija sve istražuje

Piše Ivan Hruškovec,
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Propucani muškarac u bolnici u Dubravi, policija sve istražuje
Ilustracija | Foto: David Jerkovic/ PIXSELL
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Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.

U Kliničku bolnicu Dubrava u ponedjeljak, nešto iza ponoći, zaprimljen je 41-godišnji muškarac koji je teško ozlijeđen. Policija sumnja da je ozljeda nastala nakon ranjavanja vatrenim oružjem.

Muškarcu je liječnička pomoć pružena u KB-u Dubrava.

Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.

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