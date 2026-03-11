KAE OVO FRENDE Prosječna neto plaća u Zagrebu 1693 €. Sigurno je i vaša toliko. Ispunite anketu

Medijalna neto plaća za prosinac 2025. iznosila je 1.447 eura, što znači da je polovica zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovica više od toga iznosa.

Prema podacima Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, najviša prosječna mjesečna neto plaća u pravnim osobama za prosinac 2025. isplaćena je u djelatnosti vađenje sirove nafte i prirodnog plina, u iznosu od 3.301 euro.

Najniža prosječna neto plaća isplaćena je u proizvodnji odjeće, u iznosu od 979 eura.

U odnosu na prosječnu mjesečnu plaću za lanjski prosinac na razini Hrvatske koja je iznosila 1.494 eura, prosječna zagrebačka neto plaća isplaćena za taj mjesec bila je veća za 199 eura.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za prosinac 2025. iznosila je 2.428 eura, što je pad za 0,2 posto u odnosu na studeni 2025. i porast za 10,6 posto u odnosu na prosinac 2024. godine.