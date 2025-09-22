Prosvjed protiv stranih radnika kockica je koja upotpunjuje mozaik desničarske revolucije

Marko Perković Thompson i njegovi fanovi, hrvatski branitelji i zabranitelji, nogometni navijači i nogometni huligani, klečavci i obiteljaši, a sada i prosvjednici protiv stranih radnika nastupaju pod istim pozdravom, parolom, ideologijom i sentimentom.

Dio su istog pokreta i iste revolucije koja je ljetos zapalila Hrvatsku.

Pozdrav "Za dom spremni" čuo se ove subote na zagrebačkom prosvjedu inicijative "Za bolju Hrvatsku" (!), kao što je dominirao koncertnim mitinzima, braniteljskim prosvjedima i političkim manifestacijama desnice. Jednako tako, viđene su parole koje se naslanjaju upravo na sentiment pokreta koji je po Thompsonovom nalogu krenuo u "preuzimanje Hrvatske".

Ovoga puta na meti nisu bili komunisti, ljevičari, gejevi, umjetnici, novinari, žene, "jugonostalgičari", "oni koji ne vole ili ne žele Hrvatsku", nego strani radnici.

Zamjena stanovništva

"Nismo ustaše, ali ćemo ustati", poručili su prosvjednici na Trgu bana Jelačića, a onda govorili protiv "zamjene stanovništva", protiv stranih radnika, protiv "turbana", protiv stranaca druge boje kože... "Ovo je naša domovina, hrvatska kultura, mi ćemo u svojoj državi pričati hrvatski jezik, koristit ćemo hrvatsku valutu, hrvatsku kunu", izjavio je organizator prosvjeda Ronaldo Barišić.

Njima je također, kao i drugim sastavnicama desničarske revolucije, u interesu "dobrobit naroda".

I dok su drugi ovoga ljeta udarali na "Jugoslavene", oni su udarili na Nepalce, Filipince, Indijce, Pakistance... Dok su drugi udarali po "komunistima i liberalima" koji zagađuju hrvatsku kulturu, oni su udarili na ljude druge boje kože koji utječu na položaj hrvatskog radnika. I traže da hrvatski radnik ima 300 eura veću plaću za isti posao od stranog radnika.

Tko zna bi li se s takvim modelom složili u stranim zemljama gdje su Hrvati otišli u potrazi za poslom.

Radnički zabranitelji

I naravno, poput kulturnih zabranitelja, i ovi novopečeni radnički zabranitelji sakrili su se iza hrvatskih branitelja: "Naši branitelji su dali žrtvu, nisu to napravili uzalud. Mi smo tu da Hrvatsku obranimo od zamjene stanovništva", kazao je Barišić.

Nije, dakle, problem toliko u oduzimanju radnih mjesta i poslova koje Hrvati očito ne žele raditi, koliko u promjeni demografske slike Hrvatske koja bi sada navodno trebala biti preplavljena "turbanima", kako je to jedan prosvjednik napisao na svojem transparentu.

Hrvatska je, kako je to jednom rekle Ruža Tomašić, samo za Hrvate, a svi ostali su stranci. Njezini stranci bili su ljudi druge nacionalnosti, ali ovih tjedana i mjeseci imali smo prilike čuti poruke protiv drugih građana koji se u kleronacionalističkoj viziji nositelja desničarske revolucije doživljavaju kao stranci: "oni koji ne vole ili ne žele Hrvatsku", oni koji su protiv klerikalne, desničarske, ustaške, braniteljske, huliganske vizije Hrvatske, oni koji su druge seksualne orijentacije, druge ideologije, svjetonazora, a često i spola.

Lov na strance

Ovoga ljeta otvoren je lov na takve "strance", a sada je na red došla i rasistička verzija usmjerena protiv pravih stranaca, odnosno ljudi druge boje kože.

Nažalost, nositelji takvih prosvjeda srpe inspiraciju i iz izjava predsjednika Zorana Milanovića koji je u prošloj izbornoj kampanji rogoborio protiv stranaca i stranih radnika te tako pecao glasove vjerojatno dobrog dijela onih koji su ove subote prosvjedovali u centru Zagreba.

I kao što je otvorena sezona lova na kulturne djelatnike, umjetnike, književnike, novinare, zatim na jugoslavene, komuniste, liberale, feministkinje, tako je ovoga vikenda otvorena sezona lova na strance u ime demografske i nacionalne čistoće pod krinkom obrane radničkih prava.

To je samo još jedna kockica koja upotpunjuje mozaik desničarskog udara na liberalnu demokraciju, ljudska prava, europsku Hrvatsku.