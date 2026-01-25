Obavijesti

News

Komentari 11
PIŠE: IVAN PANDŽIĆ PLUS+

Prosvjedi pred stanovima nisu demokracija. Onaj tko viče pod prozorom želi samo zastrašiti

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 1 min
Prosvjedi pred stanovima nisu demokracija. Onaj tko viče pod prozorom želi samo zastrašiti
Zagreb: Uz policijsko osiguranje A-HSP održao prosvjed ispred stana Anke Mrak Taritaš | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Vladajući šalju lošu poruku o tome da bi netko trebao paziti što govori u Saboru, pa ne bi imao prosvjednike pred stanom

Admiral

Prosvjedi pred domovima političara nisu “radikalniji oblik demokracije” nego njezina degradacija. To je svjesno pomicanje političkog sukoba iz javnog prostora u privatni život - tamo gdje prestaju argumenti, a počinje uznemiravanje. Kad netko viče pod nečijim prozorima, ne pokušava uvjeriti nego zastrašiti. Posebno je nisko kad to rade pred stanovima u kojima žive djeca. Djeca nisu javne osobe, nisu birala funkcije svojih roditelja i nisu odgovorna ni za jednu političku odluku. Kao ni susjedi. Uplitati ih u političke obračune znači žrtvovati nečiju sigurnost radi jeftinog osjećaja moći. A da ne govorimo o tome da takav oblik najčešće koriste one marginalne skupine koje redovito ne prelaze ni 1 posto na izborima, ali ipak ideološki okupljaju one koji najmanje mare za demokratske uzuse.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
Snimke otkrile ključan detalj: Alex nije bio naoružan, agent je uzeo pištolj prije pucnjave
UZNEMIRUJUĆE SNIMKE

Snimke otkrile ključan detalj: Alex nije bio naoružan, agent je uzeo pištolj prije pucnjave

Alex Pretti, američki državljanin, prema izjavama lokalnih vlasti imao je dozvolu za nošenje oružja. No, u trenucima koji su prethodili eskalaciji, u ruci je, kako se čini, držao samo mobitel
Egzekucija na ulici: Sedam ICE agenata okružilo muškaraca, uzeli mu pištolj pa ga upucali
STRAVA IZ MINNESOTE

Egzekucija na ulici: Sedam ICE agenata okružilo muškaraca, uzeli mu pištolj pa ga upucali

Američko Ministarstvo domovinske sigurnosti potvrdilo je da je 37-godišnji muškarac, koji je u subotu ujutro ubijen u Minneapolisu, bio naoružan
Tko je Alex Pretti? Medicinski tehničar s dozvolom za oružje kojeg su ubili savezni agenti
UBOJSTVO U MINNESOTI

Tko je Alex Pretti? Medicinski tehničar s dozvolom za oružje kojeg su ubili savezni agenti

Alex Pretti (37), medicinski tehničar s intenzivne njege i strastveni biciklist, ubijen je u trećoj pucnjavi saveznih službi u manje od tri tjedna – vlasti tvrde jedno, snimke i svjedoci nešto sasvim drugo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026