Prosvjedi protiv nasilja vatrenim oružjem u Washingtonu i diljem SAD-a

Tisuće prosvjednika u Washingtonu i drugim gradovima diljem Sjedinjenih Država u subotu su skupovima pozivale da se zakonom ograniči posjedovanje oružja i smanji nasilje nakon pokolja počinjenog u svibnju u teksaškoj osnovnoj školi.

Hod za naše živote (March for Our Lives, MFOL), skupina koja se zauzima za sigurnost oružja, a osnovali su je učenici koji su preživjeli pokolj u srednjoj školi u Parklandu u Floridi 2018., kazala je da je planirano više od 450 prosvjeda u subotu, uključujući okupljanja u New Yorku, Los Angelesu i Chicagu.

Napadač u Uvaldeu u Teksasu ubio je devetnaestero djece i dvoje učitelja 24. svibnja u osnovnoj školi Robb, 10-ak dana nakon što je drugi naoružani napadač iz mržnje ubio desetero crnaca u trgovini u Buffalu u New Yorku.

Hod u Washingtonu koji je skupina organizirala 2018., nekoliko tjedana pošto je napadač ubio 17 osoba u srednjoj školi Marjory Stoneman Douglas u Parklandu, doveo je stotine tisuća ljudi u prijestolnicu SAD-a kako bi primorali Kongres da poduzme mjere i zakonom ograniči posjedovanje oružja, iako je republikanska oporba spriječila donošenje bilokakvih ograničenja u američkom Senatu.

"Mladi diljem zemlje danas se ponovno okupljaju @AMarch4OurLives kako bi pozvali Kongres da donese zdravorazumski zakon o sigurnosti oružja koje podupire većina Amerikanaca i onih koji posjeduju oružje", objavio je Biden na Twitteru. "Pridružujem im se i ponovno pozivam Kongres da nešto poduzme."

Ovogodišnji prosvjed u Washingtonu šalje jednostavnu poruku političkim čelnicima, poručili su organizatori: Vaša inercija ubija Amerikance.

"Više nećemo dozvoljavati da sjedite prekriženih ruku dok ljudi umiru", rekao je Trevon Bosley, član odbora MFOL-a u izvješću putem maila.

U subotu su tisuće prosvjedovale i u Parklandu te u velikim gradovima poput New Yorka gdje se povorci pridružio i gradonačelnik Eric Adams.

“Jedini koji imaju snagu da poguraju reforme smo mi, birači", rekla je Gayle Schwartz, zagovornica zabrane oružja i članica obitelji iz Parklanda.

"Umorni smo od političara koji odbijaju pomoći našim nedužnim učenicima", poručila je, a gomila je odgovorila "ne glasajte za njih", prenosi agencija dpa.

Zastupnički dom američkog Kongresa u kojem većinu imaju demokrati u srijedu je donio opsežan paket mjera o sigurnosti oružja, no zakon će teško proći u Senatu u kojem republikanci odbijaju ograničiti pravo na posjedovanje vatrenog oružja jer smatraju da se time krši drugi amandman američkog Ustava o pravu na posjedovanje oružja.

Ove je godine u Sjedinjenim Državama bilo najmanje 239 masovnih pucnjava, prema podacima neprofitne istraživačke skupine Gun Violence Archive koja definira masovnu pucnjavu kao onu u kojoj su pogođene najmanje četiri osobe.

Američki predsjednik Joe Biden pozvao je u četvrtak Kongres da zabrani posjedovanje jurišnih puški, pojača provjere za izdavanje dozvola za nošenje oružja te da donese druge mjere kontrole oružja.

