Prosvjednici na Mallorci traže 'manje turizma i više života'

Dva tjedna nakon velikog skupa u glavnom gradu Palmi protiv, prema mišljenju mnogih, prekomjernog turizma, najnoviji prosvjed održan je u zapadnom gradiću Sólleru.

Oba prosvjeda organizirala je građanska inicijativa "Manje turizma, više života" (Menys Turisme, Més Vida).

Foto: FRANCISCO UBILLA/REUTERS

Prema navodima vlasti, oko 1000 ljudi sudjelovalo je na skupu u tom gradiću koji je iznimno popularan među turistima.

Mallorca Zeitung, medij na njemačkom jeziku namijenjen brojnim njemačkim posjetiteljima i stanovnicima otoka, procijenio je broj sudionika na 2000. Mallorca Magazin, koji također izlazi na njemačkom, objavio je da se okupilo do 2500 ljudi.

Na prosvjedu su se mogli čuti povici usmjereni protiv turista. Međutim, ovoga puta nije bilo sukoba s policijom, za razliku od skupa u Palmi.

Inicijativa "Manje turizma, više života" prvi je put pozvala na prosvjede 2024. godine, ogorčena sve većom stambenom krizom koja je posljedica masovnog turizma na Mallorci, najvećem otoku Balearskog otočja.