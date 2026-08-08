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GRAĐANI NA ULICAMA

Prosvjednici na Mallorci traže 'manje turizma i više života'

Piše HINA,
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Prosvjednici na Mallorci traže 'manje turizma i više života'
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Foto: FRANCISCO UBILLA/REUTERS
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Stanovnici Mallorce ponovno su u subotu izišli na ulice kako bi prosvjedovali protiv velikog godišnjeg priljeva turista i posljedične stambene krize na tom španjolskom sredozemnom otoku

Dva tjedna nakon velikog skupa u glavnom gradu Palmi protiv, prema mišljenju mnogih, prekomjernog turizma, najnoviji prosvjed održan je u zapadnom gradiću Sólleru.

Oba prosvjeda organizirala je građanska inicijativa "Manje turizma, više života" (Menys Turisme, Més Vida).

Protest against mass tourism and gentrification in the Balearic Islands, in Soller
Foto: FRANCISCO UBILLA/REUTERS

Prema navodima vlasti, oko 1000 ljudi sudjelovalo je na skupu u tom gradiću koji je iznimno popularan među turistima.

Mallorca Zeitung, medij na njemačkom jeziku namijenjen brojnim njemačkim posjetiteljima i stanovnicima otoka, procijenio je broj sudionika na 2000. Mallorca Magazin, koji također izlazi na njemačkom, objavio je da se okupilo do 2500 ljudi.

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Na prosvjedu su se mogli čuti povici usmjereni protiv turista. Međutim, ovoga puta nije bilo sukoba s policijom, za razliku od skupa u Palmi.

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Inicijativa "Manje turizma, više života" prvi je put pozvala na prosvjede 2024. godine, ogorčena sve većom stambenom krizom koja je posljedica masovnog turizma na Mallorci, najvećem otoku Balearskog otočja.

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