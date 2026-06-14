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ŽENEVA

Prosvjednici protiv G7 zapalili Teslu i razbili prozore UN-ova ureda u Švicarskoj

Piše HINA,
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Prosvjednici protiv G7 zapalili Teslu i razbili prozore UN-ova ureda u Švicarskoj
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Foto: Umit Bektas

Oko 20.000 ljudi okupilo se na prosvjedu koji je u početku bio miroljubiv, no tijekom kojeg su prosvjednici kasnije ciljali ono što su smatrali da su simboli kapitalizma i multilateralizma

Ženevska policija u nedjelju je ispalila suzavac na prosvjednike koji su zapalili automobil marke Tesla te razbili prozore na zgradi Ujedinjenih naroda jer su tako željeli iskazati svoj bijes prema samitu skupine G7 koji se treba odviti preko granice u Francuskoj.

Oko 20.000 ljudi okupilo se na prosvjedu koji je u početku bio miroljubiv, no tijekom kojeg su prosvjednici kasnije ciljali ono što su smatrali da su simboli kapitalizma i multilateralizma, uključujući i parkiran Tesla automobil i urede UN-a.

Protest against the upcoming G7 summit in Evian-les-Bains in France, in Geneva
Foto: Umit Bektas

Prosvjednici su iščupali cigle iz tla kako bi ih bacili na policiju, dok su djeca plakala od suzavca koji je ispunio sunčane ulice Ženeve, rekao je jedan svjedok.

Prosvjednici su rekli da su došli prosvjedovati protiv G7 kao simbola koncentrirane političke i gospodarske moći. Prošli tjedan vlasnik Tesle, Elon Musk, koji je radio kao savjetnik američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, postao je prvi svjetski bilijunaš.

"Za mene, to je sastanak bogatih koji pokazuje još jednom kako bogati mogu postati bogatiji, dok se siromašni ignoriraju", rekla je prosvjednica Pippa Saugy.

Protest against the upcoming G7 summit in Evian-les-Bains in France, in Geneva
Foto: Denis Balibouse

Samit koji će se održati od 15. do 17. lipnja u Evian-les-Bains na obali Ženevskog jezera, okupit će čelnike Francuske, Britanije, Kanade, Njemačke, Italije, Japana i SAD-a, uz Europsku uniju.

Ratovi na Bliskom istoku i u Ukrajini bit će glavna tema rasporeda, a čelnici će nastojati izbjeći sukob s Trumpom dok on nastoji finalizirati okvir mirovnog sporazuma s Iranom.

U Ženevi, trgovine su okovane daskama, dok su stotine interventnih policajaca raspoređene na ulicama uslijed ranijih strahova da bi moglo doći do nasilja.

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Mattia Piccard izrazio je žestoko protivljenje tolikoj policijskoj prisutnosti.

"To je bio pokušaj da se zastraše prosvjednici, da se zastraše ljudi i da ih se obeshrabri od izlaženja na ulice da prosvjeduju", rekao je Piccard.

Clélia Colin, još jedna prosvjednica, rekla je da želi da na vidjelo iziđe problem rodne nejednakosti.

"Vrijednosti koje G7 predstavlja su mizogine, i doprinose nejednakosti", rekla je Colin.

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