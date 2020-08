Protiv 12 optuženih suđenje će biti u Rijeci početkom rujna

Sjednica optužnog vijeća, na kojoj će se među ostalim odlučivati o osnovanosti optužnice, zakazana je za 7. rujna na Županijskom sudu u Rijeci, a predsjedat će mu sudac Saša Cvijetić

<p>Vrhovni sud odlučio je da će suđenje u "slučaju Uljanik" biti na Županijskom sudu u Rijeci pa time nije prihvaćen prijedlog dijela optuženika da se predmet ustupi pulskom sudu, potvrdio je u petak predsjednik riječkog Županijskog suda <strong>Veljko Miškulin</strong>.</p><p><strong>Pogledajte prosvjed za Uljanik:</strong></p><p>Sjednica optužnog vijeća, na kojoj će se među ostalim odlučivati o osnovanosti optužnice, zakazana je za 7. rujna na Županijskom sudu u Rijeci, a predsjedat će mu sudac<strong> Saša Cvijetić</strong>.</p><p>Miškulin je rekao da je Vrhovni sud ocijenio kako nema valjanih razloga da suđenje bude u Puli te da nema sumnje u pristranost suda na bilo koji način.</p><p>Potkraj svibnja na Županijski sud u Rijeci prispjeli su odgovori na optužnicu protiv 12-orice optuženih u "aferi Uljanik", ali je većina optuženika predložila da se predmet ustupi drugom stvarno nadležnom sudu - Županijskom sudu u Puli pa je o tome morao odlučiti Vrhovni sud. Delegaciju nadležnosti su predložili navodeći da ih se tereti za počinjenje djela u Puli.</p><p>Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci podignulo je potkraj ožujka optužnicu protiv prvookrivljenog bivšeg člana uprave Uljanika Marinka Brgića te još 11 bivših čelnika Uljanika i 3. maja zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, a za jednog okrivljenika i zbog subvencijske prijevare.</p><p>Drugookrivljeni je bivši direktor Uljanik plovidbe Dragutin Pavletić, trećeokrivljeni bivši član Uprave Uljanika Veljko Grbac, četvrtookrivljeni bivši predsjednik uprave Uljanik grupe Giani Rossannda, a redom slijede bivši predsjednik uprave Uljanik grupe Anton Brajković, bivši direktor Uljanik Brodogradilišta Silvan Kranjc, bivši direktori 3. maja Zdravko Pliško i Maksimilijan Percan, tadašnji direktor Uljanik Pomorstva za usluge Elvis Pahljina, direktor Uljanik Shipmanagmenta Darko Šorc, bivši direktor 3. maja Domagoj Klarić i bivši direktor Uljanik Brodogradilišta Eduard Milovan.</p><p>Trinaestooptužena je tvrtka Uljanik plovidba iz Pule, koja je lani promijenila ime u Alpha Adriatic, a poslovala je s Uljanikom.</p><p><strong>Ugovaranje 'bulk carriera' po znatno nižoj cijeni</strong></p><p>Optužnicom se Brgiću, Grpcu, Rossanndi, Brajkoviću, Kranjcu i Pahljini stavlja na teret da su od siječnja 2010. do sredine studenoga 2016. u Puli, na zahtjev i u dogovoru s Pavletićem i Šorcom, kao direktorima dvaju povezanih tvrtki, postupajući na štetu društva o čijim su se interesima bili dužni brinuti, ugovorili gradnju ukupno četiri broda za prijevoz rasutih tereta tzv. bulk carriera po cijeni znatno nižoj od obračunatih planiranih troškova proizvodnje.</p><p>To su učinili iako su bili svjesni da će to rezultirati teško nadoknadivim gubitkom u poslovanju društva te znajući da kupci nemaju u cijelosti osigurana sredstva za financiranje izgradnje naručenih brodova, tvrdi tužiteljstvo.</p><p>Financijske obaveze prema ugovorima o gradnji brodova samo su u manjoj mjeri izvršene, djelomično i kroz izdavanje preferencijalnih dionica, bez da je prethodno izvršena procjena njihove tržišne vrijednosti, čime je nastala šteta od ukupno 735,9 milijuna kuna.</p><p>Pavletića se tereti da je u cilju da za trgovačko društvo nezakonito pribavi novac od Pliška kao odgovorne osobe trgovačkog društva koje je korisnik državnih potpora i koje je bilo dužno pridržavati se pravila o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje, zatražio kratkoročnu pozajmicu koju je Pliško bez potrebne odluke i odobrenja nadzornog odbora tog društva odobrio. </p><p><strong>Korištenje potpora namijenjenih drugoj tvrtki</strong></p><p>S Pavletićem je 17. rujna 2013. zaključio ugovor o kratkoročnom zajmu od 36 milijuna kuna na rok od šest mjeseci, a taj je rok produžen do 16. ožujka 2015. nakon čega je vraćen tek manji dio novca, a tvrtka je oštećena za 29,1 milijun kuna.</p><p>Optužnicom se Pavletiću stavlja na teret i da je od prosinca 2013. do ožujka 2014. s nakanom da za svoju tvrtku nedopušteno iskoristi državne potpore namijenjene drugoj tvrtki, uplaćeni iznos, koji je u skladu sa sporazumom zaključenim s državom bio obvezan proslijediti korisniku potpore, Brodogradilištu 3. maj, zadržao za svoju tvrtku, koju je okoristio za do danas nevraćenih 17,7 milijuna kuna.</p><p>Kranjca se tereti da je od 30. lipnja 2015. do 28. srpnja 2015. u Rijeci i Puli, u nakani da pribavi veliku nepripadnu korist društvu koje zastupa, zatražio od Brgića, Grbca, Pahljine i Klarića kao odgovornih osoba i članova nadzornog odbora tvrtke u restrukturiranju koja se kao korisnik državnih potpora trebala suzdržavati od rizičnih ulaganja i stjecanja dionica, da zaključe ugovor o kupnji dionica dviju ino kompanija.</p><p>Zatražio je da to učine bez prethodne procjene vrijednosti, a tim su ugovorom i izjavom o prijeboju zatvorili potraživanja koja je društvo u restrukturiranju imalo kao podizvođač na izgradnji triju brodova.</p><p><strong>Kupovina nepotrebnih strojeva</strong></p><p>S obzirom da kupljene dionice ne nose nikakav prinos, kao i da su brodovi dviju stranih kompanija ujedno i jedina njihova imovina te su hipotekarno opterećeni, to se prodajom 40 posto dionica po više obračunatoj vrijednost navedena tvrtka nepripadno okoristila za 95 milijuna kuna.</p><p>Percana se, kao odgovornu osobu Brodogradilišta 3. maj, zajedno s Brgićem, Grpcem i Rossanndom kao članovima uprave dioničkog društva iz Pule, tereti da su 30. listopada 2017., iako su kao većinski vlasnik dionica restrukturiranog društva morali voditi brigu i o njegovim interesima, kako bi se završio postupak restrukturiranja prikazivanjem investicija, sukladno zajedničkom dogovoru, zaključili ugovor o kupoprodaji postrojenja tzv. panel linije. No, kupac za to nije imao nikakve potrebe, jer nije imao izgledan ni jedan ugovor o gradnji brodova koji zahtijevaju uporabu takve tehnologije te ga nikada nije niti koristio.</p><p>Plaćanjem linije i izvedenih radova na njenom postavljanju oštećeno je Brodogradilište 3. maj za 22,3 milijuna kuna.</p><p>U akciji Uljanik, krajem ožujka prošle godine privedeno je 12 sada već optuženih osoba. Istražni zatvor od 30 dana određen je za Rossandu, Brgića, Pavletića, Percana, Kranjca i Grpca, dok su se ostali branili sa slobode.</p>