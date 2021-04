Kako se doznaje s Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, u utorak 6. travnja zatraženo je raspisivanje Europskog uhidbenog naloga za Ivora I. (44) optuženog da je silovao svoje pse.

Tereti ga se da je fizički i seksualno zlostavljao svoja dva psa ljubimca, a pravosudna trakavica u ovom slučaju traje još od 2016. godine. Policija je 2015. godine upala u stan Ivora I. (44) na Knežiji gdje su zatekli dva izmučena i izgladnjela psa, s vidljivim ožiljcima i 111 CD-ova i DVD-ova sa snimkama i fotografijama silovanja koje je nad njima provodio. Tad je završio u istražnom pritvoru.

Optužnica protiv Ivora podignuta je još krajem 2016., a od 2017. godine ne dolazi na ročišta. Na sudu se nije pojavio ni 16. ožujka, kao ni njegov branitelj Boris Vinčić.

Ivor I. je ranije tražio da suđenje bude zatvoreno za javnost, no to mu nije odobreno. Nakon toga se ispričavao medicinskom dokumentacijom navodeći da se liječi od depresije i posttraumatskog stresnog poremećaja te da mu je jako stresno dolaziti na suđenje jer će ga tamo čekati novinari. Sud je tijekom 2019. naložio vještačenje te dokumentacije kako bi se utvrdila njegova raspravna sposobnost, a vještak je zaključio da je optuženi raspravno sposoban. Unatoč tome, on se i dalje nije pojavljivao na sudu.

Ivor I. je inače zaposlen u Europskom parlamentu, otkud su ga ispričali za raspravu 16. veljače, jer je navodno bio bolestan i nije dolazio na posao. Ivor je za to trebao dostaviti sudu medicinsku dokumentaciju kojom to dokazuje, no nije to učinio.

U Zagrebu je i dalje prijavljen na adresi u centru grada, no od veljače 2019. ne živi tamo, već u Belgiji na MUP-u nepoznatoj adresi.