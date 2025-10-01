Obavijesti

News

Komentari 0
KRAĐA U OBITELJSKOJ KUĆI

Provalio u podrum kuće u Puli. Uhitili ga, ozlijedio je policajca

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Provalio u podrum kuće u Puli. Uhitili ga, ozlijedio je policajca
Foto: Ilustracija

Policija provodi kriminalstičko istraživanje

Pulska policija zaprimila je dojavu o krađi i provali u podrum obiteljske kuće i prostor trgovine u Puli u utorak oko 23:10 sati. Policija je u blizini pronašla muškarca (42) za kojeg se sumnjalo da je počinitelj, piše istarska policija.

INTERNETSKA PRIJEVARA Zadranin (82) mislio da ulaže u kriptovalute: Ostao bez love
Zadranin (82) mislio da ulaže u kriptovalute: Ostao bez love

Uhićeni muškarac napao je policajca, a oboje su ozlijeđeni. Stupanj ozljeda još nije poznat.

Policija provodi kriminalističko istraživanje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Rezultati Eurojackpot izvlačenja za 78. kolo: Evo svih brojeva!
PROVJERITE LISTIĆE

Rezultati Eurojackpot izvlačenja za 78. kolo: Evo svih brojeva!

Provjerite rezultate Eurojackpot izvlačenja za 78. kolo održanog 30. rujna 2025. godine. Saznajte dobitne brojeve, iznos fonda dobitaka i statistike o broju uplaćenih i dobitnih listića
München: Eksplozije, pucnjava i leš. Policija se na mjesto užasa usudila samo helikopterom
ZATVORILI DIO GRADA

München: Eksplozije, pucnjava i leš. Policija se na mjesto užasa usudila samo helikopterom

Policija, pirotehničari i specijalci su na terenu i istražuju što se točno dogodilo. Sjeverni dio grada je zatvoren i mole vozače da ga izbjegavaju
STRAVA U ZAGREBU Dva Srbina u autu rezala skalpelom trećeg. Gušili su ga lancem. Spašen je
PODIGNUTA OPTUŽNICA

STRAVA U ZAGREBU Dva Srbina u autu rezala skalpelom trećeg. Gušili su ga lancem. Spašen je

Cijela drama se odvila zbog prevare oko kokaina vrijednog oko 60 tisuća eura. Jedan napadač je u bijegu, a drugi tvrdi da je žrtva sama htjela da ga zavežu lancem. Spasila ga je policija koja se našla u blizini

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025