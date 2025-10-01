Policija provodi kriminalstičko istraživanje
KRAĐA U OBITELJSKOJ KUĆI
Provalio u podrum kuće u Puli. Uhitili ga, ozlijedio je policajca
Pulska policija zaprimila je dojavu o krađi i provali u podrum obiteljske kuće i prostor trgovine u Puli u utorak oko 23:10 sati. Policija je u blizini pronašla muškarca (42) za kojeg se sumnjalo da je počinitelj, piše istarska policija.
Uhićeni muškarac napao je policajca, a oboje su ozlijeđeni. Stupanj ozljeda još nije poznat.
Policija provodi kriminalističko istraživanje.
