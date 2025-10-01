Zadranin (82) mislio da ulaže u kriptovalute: Ostao bez love

Zadarska policija zaprimila je kaznenu prijavu računalne prijevare posljednjih dana, a radi se o prijevari prilikom trgovanja kriptovalutama, piše zadarska policija.

Muškarac (82) sa zadarskog područja krajem rujna je stupio u kontakt s nepoznatom muškom osobom vezano za ulaganja u kriptovalute. Naveo ga je da mu ustupi bankovne podatke, nakon čega mu je s računa podignut novac i ostao je bez nekoliko tisuća eura.

Policija utvrđuje sve okolnosti događaja, a za počiniteljima još tragaju. Pozivaju građane da budu vrlo oprezni u poslovanju s kriptovalutama.

- Osim što je samo ulaganje u kriptovalute rizično, postoji opasnost da ćete naići na počinitelje koji će vas pokušati prevariti ili ćete postati žrtve hakerskog napada. Budite sumnjičavi, dobro se informirajte i potražite nepristrani financijski savjet prije nego što nekom date ili uložite novac - poručuju iz policije.