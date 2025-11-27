Obavijesti

News

Komentari 17
STRUČNJACI POTVRDILI

Provjereno: Thompson ima dva ilegalna objekta u Čavoglavama

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Provjereno: Thompson ima dva ilegalna objekta u Čavoglavama
Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu | Foto: Sanjin StrukiÄ/PIXSELL

Objekti su izgrađeni bez ijednog zakonom propisanog akta za građenje u Republici Hrvatskoj...

Marko Perković Thompson u rodnim mu Čavoglavama, ima dva ilegalna objekta, doznaje Provjereno.

Tri ovlaštena sudska vještaka za građevinu i arhitekturu, kao i nadležni Odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Šibensko – kninske županije, višestruko su potvrdili kako su objekti izgrađeni bez ijednog zakonom propisanog akta za građenje u Republici Hrvatskoj.

Upit oko spomenute gradnje, poslan je i Marku Perkoviću, a cijela priča večeras je u emisiji Provjereno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 17
Traje pretres Mikulićeve kuće, istražitelji češljaju i terenac. Stigli i njegovi odvjetnici
UŽIVO SVE O MEGA AFERI

Traje pretres Mikulićeve kuće, istražitelji češljaju i terenac. Stigli i njegovi odvjetnici

Razlog je velika afera sa zakapanjem otpada u kojoj su početkom godine uhićene osobe povezane s bračnim parom Šincek. Uz Mikulića se tereti još tri osobe. O uhićenju se oglasio Uskok, a stigla je i reakcija Vlade
Nezaposlenog oca šestero djece osudili jer je po Petrinji vozio drva koja je dobio. Evo što kažu
STIGLA PRESUDA

Nezaposlenog oca šestero djece osudili jer je po Petrinji vozio drva koja je dobio. Evo što kažu

Muškarac, koji inače prima dječji doplatak te socijalnu pomoć u iznosu od 890 eura, tvrdio je da je pomagao prijatelju kojem se kuća srušila u potresu...
Stručnjak: Za rušenje nebodera Vjesnika bit će potrebne na stotine kilograma eksploziva
JOŠ SE NE ZNA DATUM

Stručnjak: Za rušenje nebodera Vjesnika bit će potrebne na stotine kilograma eksploziva

Profesor Dobrilović, koji je u srijedu bio na terenu, za Hinu je potvrdio da će se rušenje obaviti za nekoliko tjedana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025