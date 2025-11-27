Objekti su izgrađeni bez ijednog zakonom propisanog akta za građenje u Republici Hrvatskoj...
STRUČNJACI POTVRDILI
Provjereno: Thompson ima dva ilegalna objekta u Čavoglavama
Čitanje članka: < 1 min
Marko Perković Thompson u rodnim mu Čavoglavama, ima dva ilegalna objekta, doznaje Provjereno.
Tri ovlaštena sudska vještaka za građevinu i arhitekturu, kao i nadležni Odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Šibensko – kninske županije, višestruko su potvrdili kako su objekti izgrađeni bez ijednog zakonom propisanog akta za građenje u Republici Hrvatskoj.
Upit oko spomenute gradnje, poslan je i Marku Perkoviću, a cijela priča večeras je u emisiji Provjereno.
