Provjereno: Thompson ima dva ilegalna objekta u Čavoglavama

Marko Perković Thompson u rodnim mu Čavoglavama, ima dva ilegalna objekta, doznaje Provjereno.

Tri ovlaštena sudska vještaka za građevinu i arhitekturu, kao i nadležni Odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Šibensko – kninske županije, višestruko su potvrdili kako su objekti izgrađeni bez ijednog zakonom propisanog akta za građenje u Republici Hrvatskoj.

Upit oko spomenute gradnje, poslan je i Marku Perkoviću, a cijela priča večeras je u emisiji Provjereno.