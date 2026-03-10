U ovom kolu nitko nije pogodio svih 5 brojeva i 2 dodatna broja, pa tako nema dobitnika najveće nagrade, kao ni dobitnika u Hrvatskoj u toj kategoriji.
Provjerite Eurojackpot rezultate
U 20. kolu popularne igre na sreću Eurojackpot izvučeni brojevi su: 2, 3, 17, 18, 28 te dodatni brojevi 4 i 10.
U ovom kolu nitko nije pogodio svih 5 brojeva i 2 dodatna broja, pa tako nema dobitnika najveće nagrade, kao ni dobitnika u Hrvatskoj u toj kategoriji.
Najveći ostvareni dobitak iznosi 703.618,30 eura za pogođenih 5 brojeva i 1 dodatni broj, dok su 236.965,00 eura osvojena za kombinaciju 5+1 u drugoj kategoriji.
Najveći dobitak u Hrvatskoj je večeras bio 4+2 koji iznosi 4690 eura i ide jednom igraču.
Pregled dobitaka po kategorijama:
- 5+1: 6 dobitnika (703.618,30 EUR), u Hrvatskoj nema dobitnika
- 5+2: 5 dobitnika (236.965,00 EUR), u Hrvatskoj nema dobitnika
- 5: 25 dobitnika (4.990,20 EUR), u Hrvatskoj 1 dobitnik
- 4+1: 505 dobitnika (290,20 EUR), u Hrvatskoj 13 dobitnika
- 4+2: 114 dobitnika (490,20 EUR), u Hrvatskoj 3 dobitnika
- 4: 1240 dobitnika (93,50 EUR), u Hrvatskoj 30 dobitnika
- 3+1: 6193 dobitnika (31,80 EUR), u Hrvatskoj 156 dobitnika
- 3+2: 1390 dobitnika (41,80 EUR), u Hrvatskoj 42 dobitnika
- 2+2: 1990 dobitnika (17,00 EUR), u Hrvatskoj 65 dobitnika
- 3: 51991 dobitnika (15,20 EUR), u Hrvatskoj 1652 dobitnika
- 1+2: 31978 dobitnika (9,30 EUR), u Hrvatskoj 822 dobitnika
Očekivani jackpot u 21. kolu iznosi čak 22.000.000 eura!
Joker broj za ovo kolo je: 447717.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+