Provjerite Eurojackpot rezultate

U 20. kolu popularne igre na sreću Eurojackpot izvučeni brojevi su: 2, 3, 17, 18, 28 te dodatni brojevi 4 i 10.



U ovom kolu nitko nije pogodio svih 5 brojeva i 2 dodatna broja, pa tako nema dobitnika najveće nagrade, kao ni dobitnika u Hrvatskoj u toj kategoriji.

Najveći ostvareni dobitak iznosi 703.618,30 eura za pogođenih 5 brojeva i 1 dodatni broj, dok su 236.965,00 eura osvojena za kombinaciju 5+1 u drugoj kategoriji.

Najveći dobitak u Hrvatskoj je večeras bio 4+2 koji iznosi 4690 eura i ide jednom igraču.



Pregled dobitaka po kategorijama:



- 5+2: Nema dobitnika

- 5+1: 6 dobitnika (703.618,30 EUR), u Hrvatskoj nema dobitnika

- 5+2: 5 dobitnika (236.965,00 EUR), u Hrvatskoj nema dobitnika

- 5: 25 dobitnika (4.990,20 EUR), u Hrvatskoj 1 dobitnik

- 4+1: 505 dobitnika (290,20 EUR), u Hrvatskoj 13 dobitnika

- 4+2: 114 dobitnika (490,20 EUR), u Hrvatskoj 3 dobitnika

- 4: 1240 dobitnika (93,50 EUR), u Hrvatskoj 30 dobitnika

- 3+1: 6193 dobitnika (31,80 EUR), u Hrvatskoj 156 dobitnika

- 3+2: 1390 dobitnika (41,80 EUR), u Hrvatskoj 42 dobitnika

- 2+2: 1990 dobitnika (17,00 EUR), u Hrvatskoj 65 dobitnika

- 3: 51991 dobitnika (15,20 EUR), u Hrvatskoj 1652 dobitnika

- 1+2: 31978 dobitnika (9,30 EUR), u Hrvatskoj 822 dobitnika



Očekivani jackpot u 21. kolu iznosi čak 22.000.000 eura!



Joker broj za ovo kolo je: 447717.



