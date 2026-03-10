Obavijesti

News

Komentari 0
EVO TKO SU DOBITNICI

Provjerite Eurojackpot rezultate

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Provjerite Eurojackpot rezultate
Foto: Hrvatska lutrija

U ovom kolu nitko nije pogodio svih 5 brojeva i 2 dodatna broja, pa tako nema dobitnika najveće nagrade, kao ni dobitnika u Hrvatskoj u toj kategoriji.

Admiral

U 20. kolu popularne igre na sreću Eurojackpot izvučeni brojevi su: 2, 3, 17, 18, 28 te dodatni brojevi 4 i 10.

U ovom kolu nitko nije pogodio svih 5 brojeva i 2 dodatna broja, pa tako nema dobitnika najveće nagrade, kao ni dobitnika u Hrvatskoj u toj kategoriji.

Najveći ostvareni dobitak iznosi 703.618,30 eura za pogođenih 5 brojeva i 1 dodatni broj, dok su 236.965,00 eura osvojena za kombinaciju 5+1 u drugoj kategoriji.

Najveći dobitak u Hrvatskoj je večeras bio 4+2 koji iznosi 4690 eura i ide jednom igraču.

Pregled dobitaka po kategorijama:

- 5+2: Nema dobitnika
- 5+1: 6 dobitnika (703.618,30 EUR), u Hrvatskoj nema dobitnika
- 5+2: 5 dobitnika (236.965,00 EUR), u Hrvatskoj nema dobitnika
- 5: 25 dobitnika (4.990,20 EUR), u Hrvatskoj 1 dobitnik
- 4+1: 505 dobitnika (290,20 EUR), u Hrvatskoj 13 dobitnika
- 4+2: 114 dobitnika (490,20 EUR), u Hrvatskoj 3 dobitnika
- 4: 1240 dobitnika (93,50 EUR), u Hrvatskoj 30 dobitnika
- 3+1: 6193 dobitnika (31,80 EUR), u Hrvatskoj 156 dobitnika
- 3+2: 1390 dobitnika (41,80 EUR), u Hrvatskoj 42 dobitnika
- 2+2: 1990 dobitnika (17,00 EUR), u Hrvatskoj 65 dobitnika
- 3: 51991 dobitnika (15,20 EUR), u Hrvatskoj 1652 dobitnika
- 1+2: 31978 dobitnika (9,30 EUR), u Hrvatskoj 822 dobitnika

Očekivani jackpot u 21. kolu iznosi čak 22.000.000 eura!

Joker broj za ovo kolo je: 447717.

 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
CNN: Iranci postavljaju mine u Hormuz; Trump: Mičite odmah to ili stižu strašne posljedice!
IZ MINUTE U MINUTU

CNN: Iranci postavljaju mine u Hormuz; Trump: Mičite odmah to ili stižu strašne posljedice!

Izrael i SAD pokrenuli su zajednički napad na Iran 28. veljače i time gurnuli Bliski istok u novi vojni sukob. Rat je ušao u 11. dan...
Sunce je nestalo, otrovne kiše pale na grad. Ljudi nisu mogli disati, pekle su ih oči
EKOLOŠKA KATASTROFA

Sunce je nestalo, otrovne kiše pale na grad. Ljudi nisu mogli disati, pekle su ih oči

Crveni polumjesec upozorio je da otrovne kemikalije u zraku mogu uzrokovati kiselu kišu i oštetiti kožu i pluća, pa su građanima preporučili da ne izlaze odmah nakon kiše i da zaštite hranu koja bi mogla biti izložena
STRAŠNA SNIMKA 'Vozi brže, sve su uništili, cijeli grad!'
BBC: SNIMKA JE PRAVA

STRAŠNA SNIMKA 'Vozi brže, sve su uništili, cijeli grad!'

Iran je 11 dana meta žestokih američko-izraelskih zračnih udara. Gađa se sve, politički i vojni vrh, mornarica, radari, lansirne rampe za balističke projektile, rafinerije nafte

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026