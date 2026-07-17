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JACKPOT NIJE OSVOJEN

Provjerite Eurojackpot rezultate

Piše 24sata,
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Provjerite Eurojackpot rezultate
Foto: Hrvatska lutrija
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Šest sretnika ostvarilo je dobitak 5+1 koji im donosi po 334.966 eura.

U petak su, u 57. kolu Eurojackpota, izvučeni brojevi 6, 21, 31, 47, 48 te dodatni brojevi 2 i 9. Glavni jackpot nije osvojen...

Šest sretnika ostvarilo je dobitak 5+1 koji im donosi po 334.966 eura.

Najveći dobici u Hrvatskoj su u kategoriju 4+2, dvoje igrača ili igračica osvojili 4.451 euro..

Iduće kolo na rasporedu je u utorak, 21. srpnja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

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