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OBJAVIO HZMO

Provjerite kada kreće isplata mirovina korisnicima za lipanj

Piše 24sata,
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Provjerite kada kreće isplata mirovina korisnicima za lipanj
Foto: ilustracija/Canva
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Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima 01/45 95 011 i 01/45 95 022

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) objavio je da će isplata mirovina za lipanj 2026. godine za korisnike koji imaju račune u poslovnim bankama započeti u srijedu, 8. srpnja 2026. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima 01/45 95 011 i 01/45 95 022 te na stranici  www.mirovinsko.hr..

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