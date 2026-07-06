Provjerite kada kreće isplata mirovina korisnicima za lipanj

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) objavio je da će isplata mirovina za lipanj 2026. godine za korisnike koji imaju račune u poslovnim bankama započeti u srijedu, 8. srpnja 2026. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima 01/45 95 011 i 01/45 95 022 te na stranici www.mirovinsko.hr ..