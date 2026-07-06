Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima 01/45 95 011 i 01/45 95 022
OBJAVIO HZMO
Provjerite kada kreće isplata mirovina korisnicima za lipanj
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Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) objavio je da će isplata mirovina za lipanj 2026. godine za korisnike koji imaju račune u poslovnim bankama započeti u srijedu, 8. srpnja 2026. godine.
Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima 01/45 95 011 i 01/45 95 022 te na stranici www.mirovinsko.hr..
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