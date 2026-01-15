Provjerite Loto 6 rezultate

U srijedu, 15. siječnja 2026. godine, održano je 5. kolo popularne igre na sreću Loto 6 Hrvatske lutrije. Dobitni brojevi za ovo kolo su: 9, 13, 25, 27, 29, 34 te dodatni broj: 22

Joker broj: 570450

Nažalost, u ovom kolu nije bilo dobitnika sa 6 pogodaka niti dobitnika s 5+1 pogotkom. Sreću s 5 pogodaka imalo je 7 igrača, a svaki od njih osvojio je 817,17 eura.

Četiri pogotka pogodila su 314 igrača, osvojivši po 10,93 eura, dok je 3 pogotka imalo 5262 igrača, a nagrada za taj dobitak iznosi 1,52 eura.

Svim dobitnicima čestitamo, a ostalima želimo više sreće u sljedećim kolima Loto 6!