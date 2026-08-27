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RASTE JACKPOT

Provjerite Loto 6 rezultate

Piše 24sata,
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Provjerite Loto 6 rezultate
Loto kuglice | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Pet pogodaka imalo je 5 igrača, a svaki od njih osvojio je 1.056,00 EUR. Četiri pogotka ostvarilo je 244 igrača,

U 69. kolu popularne igre na sreću Loto 6 izvučeni brojevi su: 13, 15, 21, 22, 24, 38, dok je dodatni broj bio 6. Joker broj za ovo kolo je 259670.

Nažalost, ni u ovom kolu nije bilo dobitnika sa 6 pogodaka, kao ni dobitnika s 5+1 pogotkom. Pet pogodaka imalo je 5 igrača, a svaki od njih osvojio je 1.056,00 EUR. Četiri pogotka ostvarilo je 244 igrača, a nagrada iznosi 12,98 EUR po dobitniku. Za tri pogođena broja, 4.421 igrač osvojio je po 1,67 EUR.

Jamčeni jackpot za 70. kolo iznosi 180.000 eura.

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