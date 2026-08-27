Provjerite Loto 6 rezultate

U 69. kolu popularne igre na sreću Loto 6 izvučeni brojevi su: 13, 15, 21, 22, 24, 38, dok je dodatni broj bio 6. Joker broj za ovo kolo je 259670.

Nažalost, ni u ovom kolu nije bilo dobitnika sa 6 pogodaka, kao ni dobitnika s 5+1 pogotkom. Pet pogodaka imalo je 5 igrača, a svaki od njih osvojio je 1.056,00 EUR. Četiri pogotka ostvarilo je 244 igrača, a nagrada iznosi 12,98 EUR po dobitniku. Za tri pogođena broja, 4.421 igrač osvojio je po 1,67 EUR.

Jamčeni jackpot za 70. kolo iznosi 180.000 eura.