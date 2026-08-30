Provjerite rezultate 70. kola Loto 6 izvlačenja održanog 30. kolovoza 2026. godine. Saznajte dobitne brojeve, iznose dobitaka i visinu jackpota za sljedeće kolo.
Provjerite Loto 6 rezultate, evo gdje odlaze vrijedni dobitci
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Večeras su u 70. kolu igre Loto 6 izvučeni sljedeći brojevi: 2, 3, 9, 14, 17, 19, dok je dodatni broj bio 15. Joker broj za ovo kolo glasio je: 261285.
Pregled dobitaka po kategorijama:
- 6 pogodaka: nema dobitnika
- 5+1 pogodak: 2 dobitnika, svaki osvaja 4.524,71 EUR
- 5 pogodaka: 10 dobitnika, svaki osvaja 505,93 EUR
- 4 pogotka: 414 dobitnika, svaki osvaja 7,33 EUR
- 3 pogotka: 5519 dobitnika, svaki osvaja 1,28 EUR
Budući da nitko nije osvojio glavni dobitak (6 pogodaka), jackpot u 71. kolu iznosi čak 190.000 eura.
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