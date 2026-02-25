Provjerite Loto 7 rezultate!

U 16. kolu popularne igre na sreću Loto 7 večeras su izvučeni sljedeći brojevi: 11, 12, 19, 27, 29, 31, 35, dok je dodatni broj bio 8. Joker broj ovog kola bio je 713163.

Nažalost, ni ovog puta nije pogođena sedmica, niti kombinacija 6+1, što znači da glavna nagrada ostaje neosvojena.

Najveći pojedinačni dobitak ostvaren je za šest pogodaka, a iznosio je 1.753,04 eura (5 dobitnika). Za 5+1 pogodaka osvojeno je 118,98 eura (71 dobitnik), dok je petica donijela dobitak od 42,95 eura (157 dobitnika).

Očekivani jackpot za 17. kolo iznosi milijun eura.