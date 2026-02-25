Najveći pojedinačni dobitak ostvaren je za šest pogodaka, a iznosio je 1.753,04 eura (5 dobitnika). Za 5+1 pogodaka osvojeno je 118,98 eura (71 dobitnik),
SEDMICA NA ČEKANJU
Provjerite Loto 7 rezultate!
Čitanje članka: < 1 min
U 16. kolu popularne igre na sreću Loto 7 večeras su izvučeni sljedeći brojevi: 11, 12, 19, 27, 29, 31, 35, dok je dodatni broj bio 8. Joker broj ovog kola bio je 713163.
Nažalost, ni ovog puta nije pogođena sedmica, niti kombinacija 6+1, što znači da glavna nagrada ostaje neosvojena.
Najveći pojedinačni dobitak ostvaren je za šest pogodaka, a iznosio je 1.753,04 eura (5 dobitnika). Za 5+1 pogodaka osvojeno je 118,98 eura (71 dobitnik), dok je petica donijela dobitak od 42,95 eura (157 dobitnika).
Očekivani jackpot za 17. kolo iznosi milijun eura.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
