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Provjerite Loto 7 rezultate, dva igrača osvojila po 25.000 eura!

Piše 24sata,
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Provjerite Loto 7 rezultate, dva igrača osvojila po 25.000 eura!
Foto: Hrvatska lutrija

Saznajte rezultate 49. kola Loto 7 izvlačenja održanog 20. lipnja 2026. godine te iznose pojedinih dobitaka i očekivani jackpot za sljedeće kolo.

U 49. kolu popularne igre na sreću Loto 7 u subotu su izvučeni sljedeći brojevi: 5, 6, 9, 13, 26, 29, 35, a dodatni broj je 23. Joker broj iz ovog kola je 844488.

Nažalost, ni u ovom kolu nije pogođen glavni dobitak, odnosno sedmica. Najveći pojedinačni dobitak ostvaren je u kategoriji 6+1 pogođenih brojeva, gdje su dva dobitnika osvojila po 25.000,00 EUR. U kategoriji 6 pogodaka, tri dobitnika su osvojila po 3.051,99 EUR, dok je 15 dobitnika s 5+1 pogotkom osvojilo po 140,05 EUR.

Ostale isplate iznose:
- 5 pogodaka: 172 dobitnika, po 40,95 EUR
- 4+1 pogodak: 351 dobitnik, po 6,02 EUR
- 4 pogotka: 2.457 dobitnika, po 4,01 EUR
- 3+1 pogodak: 2806 dobitnika, po 1,76 EUR
- 0+1 pogodak: 6.498 dobitnika, po 1,00 EUR

Očekivani jackpot za 50. kolo iznosi 1.750.000 EUR.

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