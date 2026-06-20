Provjerite Loto 7 rezultate, dva igrača osvojila po 25.000 eura!

U 49. kolu popularne igre na sreću Loto 7 u subotu su izvučeni sljedeći brojevi: 5, 6, 9, 13, 26, 29, 35, a dodatni broj je 23. Joker broj iz ovog kola je 844488.



Nažalost, ni u ovom kolu nije pogođen glavni dobitak, odnosno sedmica. Najveći pojedinačni dobitak ostvaren je u kategoriji 6+1 pogođenih brojeva, gdje su dva dobitnika osvojila po 25.000,00 EUR. U kategoriji 6 pogodaka, tri dobitnika su osvojila po 3.051,99 EUR, dok je 15 dobitnika s 5+1 pogotkom osvojilo po 140,05 EUR.



Ostale isplate iznose:

- 5 pogodaka: 172 dobitnika, po 40,95 EUR

- 4+1 pogodak: 351 dobitnik, po 6,02 EUR

- 4 pogotka: 2.457 dobitnika, po 4,01 EUR

- 3+1 pogodak: 2806 dobitnika, po 1,76 EUR

- 0+1 pogodak: 6.498 dobitnika, po 1,00 EUR



Očekivani jackpot za 50. kolo iznosi 1.750.000 EUR.