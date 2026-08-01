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ROK JE DO 3. KOLOVOZA

Provjerite osobne, 13.000 ljudi ima još dva dana da ih zamijeni

Piše 24sata,
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Provjerite osobne, 13.000 ljudi ima još dva dana da ih zamijeni
Foto: MUP
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Prema MUP-ovim podacima iz veljače, ukupno 13.277 osoba ima izdane osobne iskaznice kojima rok važenja istječe 3. kolovoza 2026. godine.

Više od 13.000 građana u Hrvatskoj do 3. kolovoza mora zamijeniti svoje stare osobne iskaznice s trajnim rokom važenja. Radi se o osobnim iskaznicama koje su izdali prije 1. siječnja 2003. godine, a koje  više ne zadovoljavaju ni minimalne sigurnosne standarde protiv krivotvorenja.

Zbog primjene Uredbe Vijeća (EU) 2025/1208, osobnim iskaznicama izdanim prije 1. siječnja 2003. godine s trajnim rokom važenja, važenje ističe 3. kolovoza 2026. godine, a građani koji su u posjedu navedenih osobnih iskaznica, obvezni su podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice, objavio je MUP ranije.

Prema njihovim podacima iz veljače, ukupno 13.277 osoba ima izdane osobne iskaznice kojima rok važenja istječe 3. kolovoza 2026. godine.

Kako se uglavnom radi o građanima starije životne dobi, bolesnim, slabije pokretnim ili nepokretnim osobama, koje ne koriste ili vrlo rijetko koriste Internet, svakoj osobi bit će upućena obavijest na kućnu adresu o isteku osobne iskaznice i potrebi podnošenja zahtjeva za izdavanje nove.
 
Također, u slučajevima kada osoba neće moći osobno pristupiti u policijsku upravu/postaju radi podnošenja zahtjeva, organizirat će se izlazak službenih osoba na kućnu adresu. Članovi obitelji ili osobe koje brinu o njima trebaju dogovoriti termin dolaska službene osobe radi zaprimanja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice i njezina preuzimanja.
 

Detaljne informacije vezane uz izradu osobne iskaznica nalaze se na Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske - Osobna iskaznica (eOI).
 

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