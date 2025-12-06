Obavijesti

98. KOLO

Provjerite rezultate Lota 7

Igre na sreću | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Provjerite rezultate 98. kola Loto 7 izvlačenja održanog 6. prosinca 2025. godine. Saznajte dobitne brojeve, iznose dobitaka i najavu sljedećeg jackpota.

Dana 6. prosinca 2025. godine održano je 98. kolo popularne igre na sreću Loto 7 u organizaciji Hrvatske lutrije. Donosimo vam detaljan pregled dobitnih brojeva, iznosa dobitaka te najavu sljedećeg jamčenog jackpota.

Dobitni brojevi za 98. kolo su: 5, 12, 14, 20, 22, 23, 25, a dodatni broj je 1. Joker broj izvučen u ovom kolu bio je 503040.

Pregled dobitaka po kategorijama:
- 7 pogodaka: nema dobitnika
- 6+1 pogodak: nema dobitnika
- 6 pogodaka: 4 dobitnika, svaki osvaja 4.680,47 EUR
- 5+1 pogodak: 2 dobitnika, svaki osvaja 380,60 EUR
- 5 pogodaka: 154 dobitnika, svaki osvaja 46,76 EUR
- 4+1 pogodak: 81 dobitnik, svaki osvaja 21,56 EUR
- 4 pogotka: 2.051 dobitnik, svaki osvaja 8,92 EUR
- 3+1 pogodak: 2.639 dobitnika, svaki osvaja 3,25 EUR
- 3 pogotka: 61.225 dobitnika, svaki osvaja 1,50 EUR
- 0+1 pogodak: 6.180 dobitnika, svaki osvaja 1,00 EUR

Jamčeni jackpot u 99. kolu iznosi čak 1.000.000 EUR!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

