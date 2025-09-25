Obavijesti

POGREŠNO OZNAČEN PROIZVOD

Provjerite svoje hladnjake: S polica se povlači ovaj maslac

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot

Proizvod nije u skladu s Uredbom o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani

Državni inspektorat Republike Hrvatske opozvao je Ghee pročišćeni maslac – Organski od 340ml i 720ml, proizvođača Nutrigold, zbog pogrešnog označavanja proizvoda.

Proizvodi Nutrigold Ghee pročišćeni maslac – Organski 340 ml, LOT broja 4082027 i s rokom upotrebe do 14. kolovoza 2027., kao i jednaki proizvod u pakiranju od 720ml LOT broja 13082027 s rokom do 13. kolovoza 2027., povučeni su zbog pogrešne oznake. 

Foto: Screenshot

Proizvod nije u skladu s Uredbom o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju informacija o hrani potrošačima, kaže se u obavijesti Državnog inspektorata.

ZBOG ALERGENA Provjerite hladnjake! Iz prodaje se povlači polutrajna kobasica
Provjerite hladnjake! Iz prodaje se povlači polutrajna kobasica

Proizvođač je Galleria Internazionale d.o.o. iz Zagreba, a zemlja podrijetla Hrvatska.

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.

