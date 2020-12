Profesorica Alemka Markotić za Dnevnik HTV-a rekla je kako bi se prvo cijepljenje s manjim brojem doza u Hrvatskoj trebalo biti prije kraja ove godine. Iza toga slijede kvote dogovorene na razini Europske komisije pa bi cijepljenje trebalo krenuti u svim zemljama u isto vrijeme.

- Još uvijek se vode razgovori na razini Europske komisije, pokušava se na osnovi toga što farmaceutske kompanije mogu isporučiti napraviti pošten raspored i distribucija cjepiva po zemljama - rekla je Markotić.





Prednost će imati ugrožene populacije, stariji ljudi, potom zdrastveni djelatnici i djelatnici u sustavu socijalne skrbi.

- Iza toga u odnosu na dinamiku koju će farmaceutske kompanije moći pratiti, cjepiva će dobivati svi ostali. Nada se kako će to biti čim prije i da će se u nekih četiri do pet mjeseci veći dio moći cijepiti što ne može reći sa sigurnošću, kao ni, kako kaže, itko drugi.





- Svi računamo na svjesnost i savjesnost zdravstvenih radnika koji su u epidemiji dali puno toga dobrog u spriječavanju širenja zaraze u borbi za svaki život pacijenta. Vjerujem da će veliki broj zdravstvenih djelatnika krenuti u smjeru cijepljenja - rekla je Markotić na pitanje koliki interes za cijepljenje očekuje ponajprije među zdravstvenim radnicima koji imaju prednost u cijepljenju.

Kontraindikacije cjepiva i trajanje zaštite

Markotić kaže kako zasada nema nekog velikog popisa kontraindikacija.

- Još čekamo odobrenje od EMA-e da bi bilo jasno što bi to trebalo biti. To bi uglavnom trebale biti osobe koje su alergične na neki od sastojaka cjepiva. Prva dva cjepiva koja dolaze bazirana na glasničkoj RNA nemaju neke posebne sastojke na koje bi veliki broj ljudi trebao biti alergičan. Vidjeli ste da se javljaju pojedine reakcije i to je uobičajena stvar kod primjene lijekova ili cijepiva. Bit će upozorene osobe koje se cijepe od zdravstvenih djelatnika na što se moraju paziti - objasnila je Markotić.

Na pitanje koliko bi trebala trajati zaštita od koronavirusa nakon cijepljenaja rekla je da je to teško za reći.

- Za sada se čini da ta zaštita traje oko 6 mjeseci. Dulja istraživanja nisu se mogla provesti. Nadamo se da će to biti i duže, posebno jer se ide na docijepljivanje, odnosno drugo cijepljenje - rekla je.

Djelovanje mutacija na učinkovitost cjepiva i njegov sastav

- Do sada se pokazalo da nije došlo do značajnije mutacije. Različite mutacije su pokazali različiti znanstvenici. Danas sam bila na znanstvenoj platformi EK i nema neke veće potvrde, nego se radi o manjim mutacijama i sojevima virusa i zasad se ne čini da bi one mogle značajnije ugroziti cijepljenje, komentirala je Markotić vijest iz Britanije o mutacijama koronavirusa.

Rekla je više i o sastavu cjepiva. Prva dva cjepiva koja stižu u Hrvatsku su sintetska cjepiva bazirana na glasničkoj RNA.

- Ne vidim razlog da bi se dovodilo u pitanje etičnost cjepiva. Čini se da su dosta sigurna za široku upotrebu. Za ostala moramo vidjeti koji su to prigovori na razini etike, koje su znanstvene značajke. Brojna cjepiva dosad su proizvedena na staničnim linijama i stotine tisuća ljudi u svijetu i Hrvatskoj su cijepljenja tim cjepivima. Sve je otvoreno za raspravu, no sami ste vidjeli da postoje ljudi koji imaju neke primjedbe ili informacije koje njima nisu dovoljno jasne i treba puno raditi na kampanji, na objašnjavanju na razjašnjavanju sve što ljude muči. Ne treba nikoga osuđivati nego treba pokušati odgovoriti na sva pitanja - poručila je prof. Markotić.