U prvoj isplati Covid dodatak dobit će 652.341 korisnik mirovine, navodi HZMO dodajući da je se radi o korisnicima koji primaju mirovinu ostvarenu u Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju te imaju prebivalište unutar zemlje. .

Napominju da je za to osigurano 423.944.500,00 kuna iz državnog proračuna.

Kako visina covid dodatka ovisi o visini mirovine, 63.100 korisnika mirovine čija mirovina iznosi do 1.500,00 kuna, isplatit će se dodatak od 1.200 kuna. Dodatak u visini 900 kuna isplatit će se za 105.337 korisnika mirovine čija mirovina iznosi između 1500,01 do 2000, a 299.298 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 2.000,01 do 3.000,00 kuna isplatit će se 600 kuna jednokratno. Dodatak od 400 kuna dobit će 184.606 korisnika s mirovinom od 3.000,01 do 4.000 kuna.

Druga isplata za korisnike mirovina koji uz hrvatsku, primaju i mirovinu ostvarenu u inozemstvu, predviđena je u srpnju 2021.

HZMO podsjećamo, Odlukom Vlade uređena je isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju, koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da im mirovina ne prelazi iznos od 4.000,00 kuna te korisnicima kojima se uz mirovinu ostvarenu u RH isplaćuje i mirovina iz inozemstva, pod uvjetom da im ukupno mirovinsko primanje u RH i inozemstvu, isplaćeno za ožujak 2021., ne prelazi iznos od 4.000,00 kuna.

Podsjećaju da korisnici koji dio mirovine primaju iz inozemstva za isplatu COVID-19 dodatka trebaju Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dostaviti dokaz o iznosu mirovine za ožujak koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja.

“Dokaz može biti potvrda banke ili izvadak iz bankovnog računa iz kojeg se vidi iznos mirovine koji je uplatio inozemni nositelj za ožujak 2021. ili potvrda inozemnog nositelja o visini mirovine isplaćene za ožujak 2021. u netoiznosu”, napominju iz HZMO-a te dodaju da će se dokaz trebati dostaviti od 3. svibnja do 30. lipnja ove godine.