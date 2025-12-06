Revitalizacija istarske koze traje više od desetljeća, a Fond "Naša istarska koza" važan je dio procesa. Od početnih četrdesetak grla do prije nekoliko godina broj istarskih koza porastao je na čak 266
Prva koza Poreča: Grad je za 500 eura usvojio 'La mulu', žele širiti uzgoj istarske pasmine
Grad Poreč usvojio je istarsku kozu kojoj su dali ime 'La mula'. Koza potječe iz sela Veleniki kraj Poreča. Riječ je o projektu podržavanja i očuvanja autohtone pasmine istarske koze "Naša istarska koza". Porečki gradonačelnik Loris Peršurić posjetio je usvojenu kozu, a Grad se obvezao to činiti i ubuduće.
