Prva preboljela koronu: 'Nisam imala temperaturu, dobro sam'

Gospođa iz talijanskog mjesta Vo Euganeo uspjela se izliječiti od korona virusa. Kada je od ove bolesti preminuo prvi Talijan Adriano Trevisana, ona se odmah javila u kliniku gdje su ju testirali jer - bila s njime u bliskom kontaktu.

- Učinila sam to zbog sebe, ali i zbog stanovnika mjesta Vo Euganeo kojima sam okružena. Gledali su me kao da sam im pljunula virus u kavu. Rekla sam prijateljima da budu mirni, da nemam simptoma i da ću na testiranju biti negativna - ispričala je za Corriere della Sera.

No, ipak je bila pozitivna na korona virus.

- Liječnici su mi odmah rekli da će me iz predostrožnosti hospitalizirati i ispunili su obećanje - ispričala je. U ponedjeljak ujutro vratila se kući, a tamo je bila u kućnoj izolaciji. Karantena je trajala 14 dana. Njezin boravak u bolnici je kratko trajao, bila je tamo tek dan i pol. Ona je i prvi čovjek kojeg su pustili kući iz bolnice nakon što su joj dijagnosticirali infekciju.

- Ja sam samo jedna koja je puštena kući, a bolnicu će uskoro napustiti i drugi ljudi - poručila je i požalila se što se oko svega napravila velika panika.

Na pitanje kako su ju doktori liječili, odgovorila je da nije ni u jednom trenutku imala povišenu temperaturu. U bolnici su joj, čim su došli rezultati, dali infuziju, a jedini lijek koji je uzela je protiv glavobolje koju je dobila zbog stresa - ispričala je.

- Zapravo, da Adriano nije preminuo nikad ne bih doznala da sam pozitivna na koronavirus. Ni ja, kao ni mnogi drugi. I mislim da se time ne bi promijenilo mnogo - ispričala je žena. Kaže kako se sada odlično osjeća i jedva čeka otići ponovno na posao.

