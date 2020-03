Prva šaptačica psima u policiji: 'Najteže mi padaju opraštanja'

Daj joj malo hrane. Zaigraj je kongom, govorila je policajki Andrei Vučić (27), njezina kolegica Zvjezdana Kušter (37) iz Varaždina. Godinu i pol stara mješanka nizozemskog ovčara veselo je trčkarala oko svoje buduće partnerice, ne obazirući se na nas.

Zvjezdana je prva instruktorica u Centru za obuku vodiča i dresuru službenih pasa na Policijskoj akademiji u zagrebačkoj Dubravi. Posao instruktora ranije su obavljali samo muškarci, a Zvjezdana je prva žena u tom elitnom društvu. U policiji je već dvanaest godina, a instruktorica je od travnja 2018. godine.

- Pse imam cijeli svoj život te sam odrasla s njima. Kad me netko pita kako je to raditi sa psima, teško mi je odgovoriti jer u posljednjih pet godina otkad "radim" sa psima ja ne radim, samo živim čineći ono što volim i uživam. Kad radite sa psom više nikad niste sami, vi ste tim, kraj sebe imate najodanije i najplemenitije biće koje će sve učiniti za vas. Bez kalkulacija, bez razmišljanja jer ste vi njihov cijeli svijet. Raditi sa psima je privilegija koju nema svatko. Njih ne možete prevariti, oni osjećaju kako vibrirate jeste li tužni, ljuti, sretni. I uvijek će biti tu za vas - emotivna je Zvjezdana.

Najteže joj je kad se mora oprostiti od psa.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Kad dođe dan da vas vaš pas mora napustiti jer je već star i umoran tad je to vrlo bolno i teško. Taj dan vi gubite člana obitelji i najboljeg prijatelja, tada su i lijepa sjećanja bolna i sve vam je prazno i bez smisla i tu osjetite koliko je njihova prisutnost u vašem životu bila snažna, obogatila ga i dala mu smisla – nastavlja Zvjezdana.

U trenutku našeg posjeta akademiji obučavala je petero policajaca i policajku za vodiče službenih policijskih pasa za detekciju droge na hrvatskoj granici.

- Mislim da u Hrvatskoj trenutno ima desetak žena vodiča. Cure su se pokazale jednako dobre u tom poslu kao i dečki – kaže nam Zvjezdana.

Pitamo je što je potrebno kako bi se postalo instruktor.

Snoopy je došao iz azila

- Za postati instruktor prvo morate biti vodič. Ako se pokažete dobrim, ako netko prepozna da imate potencijal, onda vas predloži za instruktora jer ogromna je razlika voditi psa i obučavati druge da vode psa. Ima jedna uzrečica koju je znao koristiti naš poznati instruktor Mevludin Martinović Martin: "Dao Bog da budeš instruktor pa vidiš kako je to!" Je l' tako Snoopy? - kaže uz glasan smijeh i okreće se vrlo živahnom mješancu Jack Russell terijera starom tri i pol godine.

Snoopy je zalajao u znak odobravanja. Udomljen je iz azila u Velikoj Gorici 2018. godine. Sitne je građe pa se može zavući tamo gdje većina službenih pasa ne može.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Nije baš pristojan u blizini drugih pasa - govori Zvjezdana, a potom mu daje pseći kolačić kako bi mirno i poslušno sjedio uz njezinu nogu. Snoopyju je loptica najdraža igračka, no moraju mu je pažljivo "dozirati" jer ako previše ima lopticu ne želi raditi.

- To vam je kao kad djetetu date čokoladu. Ako mu date previše, nećete ga moći nagovoriti da nešto napravi u zamjenu za čokoladu jer je već pojeo koliko je htio - pojašnjava Zvjezdana dok nam Snoopy demonstrira koliko visoko može skočiti za svoju lopticu.

Od našeg razgovora Snoopy je dobio drugog vodiča i položio licencu za službenog psa za detekciju droga. I dalje se nalazi u Centru, a pokazne vježbe s njim sad radi njezin kolega Vanja. Zvjezdana ga i dalje viđa skoro svakog dana.

- Vidite ovu zaigranost, to je jedna od osobina koju tražimo kod pasa jer psi traže drogu kroz igru, a nagrada koju dobiju na kraju je njihova igračka. Zato je nagon za igračkom toliko važan - pojašnjava instruktorica.

Obuka traje šest mjeseci, a nakon nje - završni ispit

U treningu koristi kong, posebnu igračku za pse, koju uvodi kao prvi miris, a potom ih, ovisno o budućoj namjeni psa, uči prepoznavati ostale mirise. Obuka traje šest mjeseci nakon čega slijedi završni ispit. Službeni psi jednom godišnje moraju proći testiranje kako bi zadržali licencu i nastavili raditi.

- Trenutno nemam psa u službi, no vodim pse koji su na testiranju za detekciju općenito. Od proljeća 2019. godine član sam HGSS-a stanice Čakovec, gdje vodim kujicu Silu, potražnog psa mješanku belgijskog i njemačkog ovčara starosti godinu i četiri mjeseca, koju pripremam za polaganje licence ujesen. Nakon položene licence možemo sudjelovati u službenim potragama HGSS-a. Uz pripreme i treninge sa Silom paralelno polažem osnovne tečajeve HGSS-a kako bi postala gorski spašavatelj - pojašnjava Zvjezdana.

Prije dolaska na akademiju, radila je u Varaždinu na Odjelu za droge. Bila je vodič službenog psa za detekciju droge Pumo.

Foto: Robert Anic/PIXSELL - Ona je njemačka ovčarka i sad je kod kolege u Slavoniji. Svako malo mi pošalje slikicu ili video kako uživa ili radi. Njezin sadašnji vodič kaže da je super - kaže instruktorica, koja je u vezi, no njezin dečko nije policajac.

Pitamo je kako kolege policajci koji se dođu obučavati za vodiče reagiraju na instruktoricu?

- Uglavnom dobro reagiraju. Doživjela sam neugodnost na poslu, ali to je zbog pojedinca. Ono što je najvažnije je da kolektiv stane iza žene ukoliko postoji bilo kakav problem. Srežete ih u korijenu i to je to. Bitno je da imate punu podršku od svih - otkriva Zvjezdana.

Tema: Hrvatska