Prve hrvatske sijamske blizanke slave 5. rođendan: 'Razdvojili su ih operacijom nakon 14 sati'

Rođendan je bio jučer tako da smo jučer imali fešticu, a slavimo i danas, pa onda opet malo za vikend. Puno nas je u obitelji pa to uvijek nekako rasporedimo na više dana. Cure su super, sretne, uživaju, vesele se torti, poklonima i zabavi, veselo nam priča Marija Tambolaš, majka 5-godišnjih blizanki Valentine i Kristine, inače prvih hrvatskih sijamskih blizanki.

Djevojčice su rođene 2019. godine spojene donjim dijelom prsnoga koša, a zajednički su im bili jetra i crijeva. Nakon 14-satne operacije u KBC-u Zagreb uspješno su iz razdvojili. Danas, pet godina kasnije, slave svoj peti rođendan, zdrave, sretne i okružene obitelji i prijateljima.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Cure su super, zvrkaste su, ono, turbo od jutra do mraka, stalno nešto trrebaju, stalno nešto traže, ali jako su dobre su, ne mogu se žaliti, ali baš su turbo. Valentina je stalno gladna, a Kristina je jedna mala svađalica, više manje cijeli dan, i to sa sekom. Međutim, ako bi se netko posvadio s Valentinom ili se naljutio na nju, Kristina je odmah tu, ona će ju braniti. Govori "Nećeš ti moju seku, to samo ja smijem". Kristina je šefica, a Valentina je povučenija. Inače su dosta napredne, turbo pričljive, širokog vokabulara - priča nam mama Marija.

Zdravstveno su danas djevojčice dobro, unatoč tubulentnom početku života, prijevremenom rođenju i teškoj operaciji netom nakon rođenja.

Foto: Privatni album

- Imali smo jedan period s Valentinom kada je bila dosta bolesna, imala je česte zapetljaje crijeva. U periodu od otprilike godine i pol imala je oko 14 operacija. Na Rebru su joj izveli stomu koju su joj uspješno zatvorili 2022. godine. To sad funkcionira, prehrana ide, prilagođavamo se, trudimo se - kaže Marija.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Njene blizanke Kristina i Valentina ove bi jeseni trebale krenuti u predškolu.

- Vesele se, već su naručile, što od bake, tete i ostale rodbine, šta im tko treba kupiti. Torba, pernica i tako to. Ne mogu dočekati - zaključuje Marija.