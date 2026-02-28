Obavijesti

NAPAD IZRAELA

Prve snimke udara na Iran! Očekuju masovni protunapad

Prve snimke udara na Iran! Očekuju masovni protunapad
Na društevnim mrežama proširile su se prve snimke napada. Na snimkama se vidi gusti sivi dim kako se širi iranskim nebom

Izrael je napao Iran, potvrdio je ministar obrane Izraela. U Teheranu su se čule najmanje tri eksplozije. Na društevnim mrežama proširile su se prve snimke napada.

Na snimkama se vidi gusti sivi dim kako se širi iranskim nebom. 

