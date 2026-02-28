Na društevnim mrežama proširile su se prve snimke napada. Na snimkama se vidi gusti sivi dim kako se širi iranskim nebom
NAPAD IZRAELA
Prve snimke udara na Iran! Očekuju masovni protunapad
Izrael je napao Iran, potvrdio je ministar obrane Izraela. U Teheranu su se čule najmanje tri eksplozije. Na društevnim mrežama proširile su se prve snimke napada.
Na snimkama se vidi gusti sivi dim kako se širi iranskim nebom.
