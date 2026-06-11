Prvenstvo dolazi u Ameriku u najgorem trenutku i vjerojatno u najgorim uvjetima, još otkako je Johann Cruyff odbio putovati u Argentinu 1978. godine u znak prosvjeda zbog zločina vladajuće vojne hunte
KOMENTAR: TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+
Prvenstvo dolazi u Ameriku u najgorem trenutku i uvjetima
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Zapadni i europski mediji, brojni sportaši i veliki dio sportske javnosti glasno su kritizirali organizaciju Svjetskog prvenstva u Katru, upozoravali na slučajeve kršenja ljudskih prava, robovski rad, odnos prema gayevima, ženama...
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