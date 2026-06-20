Prvi čovjek Dubrovnika poslao poruku kolegi u Veneciju: 'Ne naplaćujte ulaz, budite kao mi'

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković poslao je pismo čestitke novoizabranom gradonačelniku Venecije Simoneu Venturiniju, te mu poželio uspješan mandat na čelu jednog od najpoznatijih svjetskih gradova.

Naime, Dubrovnik i Venecija službeno su povezani statusom gradova prijatelja od 2012. godine. Osim bogate pomorske tradicije i kulturno-povijesne baštine, povezuje ih i činjenica da se njihove povijesne jezgre nalaze na UNESCO-ovu Popisu svjetske baštine. Oba grada posljednjih su desetljeća suočena sa sličnim izazovima vezanima uz održivo upravljanje turizmom, očuvanje kulturne baštine i kvalitetu života lokalnog stanovništva.

Venturini je dospio u sve svjetske medije jer je najavio da bi podigao cijenu ulaznice za posjet tom gradu određenim danima na čak 50 eura, za razliku od 5 do 10 eura koliko je sada.

Franković mu je zato u pismu dao i savjete kako sačuvati grad, a da ne povuče takav drastičan potez. Dubrovnik je, piše, tijekom posljednjih devet godina kroz projekt „Poštujmo Grad“ razvio model upravljanja destinacijom koji je postao primjer brojnim turističkim i povijesnim gradovima. Posebno je naglasio da je Europska komisija ove godine Dubrovniku dodijelila titulu Europskog zelenog pionira pametnog turizma za 2026. godinu, jedno od najznačajnijih europskih priznanja u području održivog turizma.

Govoreći o iskustvima Dubrovnika, Franković navodi niz mjera koje su pridonijele smanjenju negativnih učinaka masovnog turizma. Među njima su ograničenje dolaska kruzera na najviše dva broda dnevno, obvezni minimalni boravak kruzera od osam sati, digitalni sustavi za praćenje kretanja posjetitelja u stvarnom vremenu te razvoj platformi Dubrovnik Visitors i Dubrovnik Eye za upravljanje destinacijom na temelju podataka.

Istaknuo je i važnost Dubrovnik Passa kao alata za raspodjelu posjetitelja i financiranje održivog turizma, kao i digitalne platforme Dubrovnik Bus Web Shop koja doprinosi boljoj mobilnosti i smanjenju prometnih gužvi.

- Naše najveće postignuće jest činjenica da smo pokazali kako turizam, kvaliteta života i gospodarski uspjeh ne moraju biti suprotstavljeni jedni drugima. Oni mogu i moraju djelovati zajedno - poručio je Franković u pismu.

Naglasio je kako Dubrovnik ne želi nastupati kao učitelj, već kao partner spreman dijeliti iskustva i učiti od drugih gradova. Ocijenio je da je suradnja između Dubrovnika i Venecije posljednjih godina oslabila zbog nedovoljnog angažmana prethodnih administracija te izrazio uvjerenje da je sada pravi trenutak za njezinu obnovu.

Grad Dubrovnik, istaknuo je, spreman je podijeliti svoja iskustva, podatke, digitalne alate i praktična rješenja razvijana tijekom posljednjeg desetljeća, ali i učiti iz venecijanskih primjera dobre prakse. Kao sljedeći korak predložio je susret u Dubrovniku ili Veneciji kako bi se razgovaralo o konkretnim mogućnostima buduće suradnje.

Zaključujući pismo, Franković je poručio kako budućnost Venecije i Dubrovnika predstavlja zajednički interes te da upravo suradnja dvaju povijesnih europskih gradova može pokazati kako su zaštita baštine, kvaliteta života građana i gospodarski razvoj međusobno povezani ciljevi.