Prvi Crobarometar otkriva: Evo tko je najpopularniji političar i što ljudi zamjeraju Milanoviću

Redovito mjesečno istraživanje Crobarometar koje objavljuje Dnevnik Nove TV otkriva tko je na početku godine ostao na vrhu popularnosti, a tko s druge strane spektra.

HDZ je u siječnju i dalje prvi izbor građana. Podržava ih 28,6 posto ispitanika. SDP je druga opcija s podrškom od 21,2 posto ispitanih. U odnosu na mjesec prije, obje stranke imale su blagi porast.

Foto: Nova Tv

Na trećem mjestu je platforma Možemo s 10,5 posto podrške, što znači blagi pad. Prošli mjesec imali su podršku 11,1 posto, dok su mjesec ranije imali 12 posto. Slijedi Most sa 6,3 posto podrške ispitanih.

Foto: Nova Tv

HDZ-ov koalicijski partner Domovinski pokret je na 2,7 posto podrške što je najveći pad među strankama. U prosincu su imali 4 posto podrške.

Foto: Nova Tv

Nezavisna platforma Marije Selak Raspudić ima podršku 2,6 posto ispitanika.

Zoran Milanović političar je o kojemu najveći broj građana ima pozitivan dojam, točnije njih 57 posto. Slijedi ga ministar obrane Ivan Anušić s 42 posto. Na listi se ovaj mjesec nalaze i dva nova imena, SDP-ova europarlamentarka Biljana Borzan, koja je odmah završila na visokom trećem mjestu po pozitivnom dojmu s 40 posto te ministra branitelja Tomu Medveda koji je na četvrtom mjestu s 39 posto.

Foto: Nova Tv

Našao se ispred stranačkog šefa Andreja Plenkovića koji je na petom mjestu s 38 posto. Tu su još Tomislav Tomašević s 37 posto, Nikola Grmoja s 36 i Božo Petrov s 35 posto, šef Sabora Gordan Jandroković s 34 posto.

Foto: Nova Tv

Ivan Penava, čelnik Domovinskog pokreta, političar je koji i ovaj mjesec ostavlja najnegativniji dojam, točnije na 62 posto ispitanika. Drugo mjesto za najnegativnijeg političara dijele predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i prvi čovjek Zagreba Tomislav Tomašević s 54 posto.

Foto: Nova Tv

Iza nas je i godina dana mandata Zorana Milanovića koji manje javno nastupa, ali i dalje njeguje isti stil. Njegove poteze i odluke uglavnom odobrava 47 posto ispitanika, dok 43 posto uglavnom ne odobrava, a njih 10 posto ne zna.

Foto: Nova Tv

Ako trebaju navesti barem dva razloga zašto odobravaju, ispitanicima je na prvom mjestu njegov stil i javna komunikacija, za njih 46 posto. 35 posto ispitanih kažu da je razlog kako zastupa Hrvatsku u sukobu Rusije i Ukrajine.

Foto: Nova Tv

Odnos prema Vladi i Saboru je na trećem mjestu s 30 posto, vrijednosti i svjetonazor ima 27 posto, a kako zastupa Hrvatsku u inozemstvu je razlog zbog kojeg ga odobrava 23 posto ispitanika.

Onima koji ne odobravaju njegov rad također je na prvom mjestu stil i komunikacija sa 63 posto, odnos prema Vladi i Saboru 29 posto, kako zastupa Hrvatsku u inozemstvu 27 posto, vrijednost i svjetonazor 19 posto te kako zastupa Hrvatsku u sukobu Rusije i Ukrajine 14 posto.

Foto: Nova Tv

Na pitanje kako bi ocijenili rad Zorana Milanovića u proteklih godinu dana, 59 posto ispitanika odgovara u skladu s očekivanjima, 30 posto ispod očekivanja, iznad 3 posto, a njih 8 posto ne zna.

Tema koja je sve prisutnija u javnom prostoru je utjecaj društvenih mreža na mlade, stoga ovomjesečni Crobarometar donosi i istraživanje smatraju li građani da treba zabraniti otvaranje i korištenja profila na društvenim mrežama mlađima od 16 godina. Za to se u potpunosti zalaže 44 posto ispitanika, 23 posto uglavnom podržava, 15 posto niti ne podržava niti podržava.

8 posto u potpunosti ne podržava zabranu društvenih mreža mlađima od 16, dok 7 posto uglavnom ne podržava, a 3 posto ne zna.