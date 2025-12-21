Prvi dan zime donosi maglu na kopnu i sunce na Jadranu. Od sutra promjena i bijeli Božić

Prvi dan zime u Hrvatskoj obilježit će izražene razlike između unutrašnjosti i obale. U većem dijelu kopnenih krajeva prevladavat će niski oblaci i magla, mjestimice praćeni rosuljom, dok će sunčanih razdoblja biti tek ponegdje u najvišem gorju. Temperature zraka u unutrašnjosti kretat će se uglavnom između 1 i 6 stupnjeva.

Vrijeme po gradovima

Za razliku od tmurnog kontinenta, na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije očekuje se pretežno sunčano vrijeme, uz povremenu umjerenu naoblaku. U jutarnjim satima lokalno je moguća magla, a puhati će većinom slab vjetar. Uz obalu će mjestimice zapuhati umjerena bura, dok se u drugom dijelu dana, ponajprije na otvorenom moru, očekuje i jugo. Najviša dnevna temperatura na Jadranu bit će ugodnijih 12 do 17 stupnjeva.

Ponedjeljak donosi promjenu vremena

Početak novog radnog tjedna donosi postupno pogoršanje vremena. Prijepodne će na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije još biti pretežno sunčano, no tijekom poslijepodneva očekuje se porast naoblake, a prema večeri i mjestimična kiša.

U ostalim krajevima zemlje zadržat će se oblačno vrijeme s čestom maglom i mogućom rosuljom. Kraća sunčana razdoblja moguća su tek popodne u Lici i u najvišem gorju. Vjetar će uglavnom biti slab, dok će na Jadranu puhati slabo do umjereno jugo koje će jačati prema kraju dana, a prijepodne će uz obalu još ponegdje biti bure. Temperature u unutrašnjosti ostaju niske, između 1 i 6 stupnjeva, dok će se na Jadranu jutarnje temperature kretati od 6 do 11, a dnevne između 12 i 17 stupnjeva.

Nestabilno do sredine tjedna, stiže i snijeg

U utorak i srijedu očekuje se nestabilnije vrijeme uz povremenu kišu u većini krajeva. Na Jadranu su izgledni pljuskovi praćeni grmljavinom, lokalno i izraženiji, osobito na otocima i na otvorenom moru. Tijekom srijede u unutrašnjosti dolazi do osjetnog zahlađenja, pa će kiša postupno prelaziti u susnježicu i snijeg. Stvaranje snježnog pokrivača najizglednije je u Gorskoj Hrvatskoj, a moguće je i u dijelovima središnje Hrvatske.

U četvrtak će se oborine još ponegdje zadržati u unutrašnjosti, dok se na Jadranu očekuje uglavnom suho vrijeme. Od srijede će puhati povremeno umjeren sjeveroistočni vjetar, dok će na Jadranu zapuhati jugo koje će mjestimice biti jako, a moguće i olujno. Prema sredini tjedna na sjevernom dijelu Jadrana jugo će okrenuti na buru, osobito podno Velebita, gdje su mogući i olujni udari.

Temperatura zraka bit će u blagom, ali postojanom padu, čime će zima u drugoj polovici tjedna pokazati svoje pravo lice.