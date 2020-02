Prvi Hrvat s korona virusom: 'Jutros nije bilo temperature'

Ovo je bilo prvo jutro da nisam imao temperaturu, a ni inače nisam imao neku visoku. Nije uopće prelazila 38 stupnjeva. Dobro se osjećam, bolje nego kad sam prije znao biti prehlađen. Brat još ima temperaturu, no on kaska za mnom nekih dva dana pa je to i očekivano, kaže nam prvi pacijent karantene, Zagrepčanin koji se u Milanu na utakmici Lige prvaka zarazio korona virusom.

Nešto prije podneva javio nam se i rekao da mu je temperatura malo narasla, ali da ne prelazi 38. Osjeća se dobro i ne boji se. Ne kašlje niti ima respiratornih problema.

POGLEDAJTE VIDEO:

'Nisam paničario'

Opisao nam je i o čemu je razmišljao kada je doznao da je pozitivan na koronu.

- Iskreno cijelo vrijeme sam se ja osjećao prilično dobro i nisam se bojao niti u jednom trenutku. Nisam paničario ni razmišljao kao "au pa ljudi umiru od toga" jer naprosto nisam bio loše. Nisam imao niti imam nikakve respiratorne probleme, ne kašljem, ne boli me grlo, pluća su mi čista. No brinuo sam se za mamu, bake, djedove, kolege u firmi - kaže nam prvi pacijent koji se s bratom nalazi u izolaciji u bolnici Dr. Fran Mihaljević u Zagrebu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

'Kažu mi da je Dinamo kriv'

Molio je da ispravimo netočne navode koji se šire medijima.

- Pratimo sve što se piše i javlja vezano za koronu pa sam negdje vidio da je objavljeno kako je majka moje djevojke doktorica koja me prva pregledala i da ona ima simptome. Dakle, to nije istina. Majka djevojke jest doktorica, no nisam je vidio, niti me ona pregledavala niti ima simptome - dodao je.

Djevojka koja je bila s njim u Milanu gdje su putovali autobusom, dva puta je testirana i oba nalaza su negativna.

- Ona nema simptome niti temperaturu, osim što joj se malo bila digla od stresa kada sam joj javio da sam zaražen - rekao je pacijent.

Prijatelji i kolege mu se stalno javljaju i pomažu mu kratiti vrijeme te odagnati malo misli od korone. No virus je ipak top tema pa smo pretpostavili da se i šale na račun korone.

- O da, dosjetljivi su svi, smislili su nebrojeno viceva. Jedni mi pišu da mora da sam nešto gadno zaribao kada nisam uspio curu zaraziti. Drugi kažu da je kriv Dinamo, jer da nije primio dva gola od Šahtara ja ne bih završio u Milanu... Ma ima toga - dodaje nasmijano. S bratom blizancem kaže prolazi sve životne nedaće.

- Cijeli život smo skupa i prolazimo sve skupa, samo nas je nakratko bila odvojila korona. No ne zadugo - rekao je.

Kako je ovo tek jedan u nizu problema koji prolaze zajedno pitali smo čega se na prvu sjeti kad su nedaće s bratom na tapeti, pa kaže: "Au pa od vrtića do fakulteta. Zajedno smo i studirali pa smo i sve probleme oko ispita zajedno prolazili."

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Bratova cura nije bila u opasnosti

Brat također ima djevojku.

- Ona nije bila u opasnosti jer se nisu vidjeli. Bila je na putovanju tako da nije bilo potrebe za testiranjem - rekao je.

Nakon prvih objava da je zaražen dobili smo bili informaciju da je vikend prije nego je završio u karanteni bio u izlasku jednog poznatog zagrebačkog narodnjačkog kluba. Pitali smo ga je li to istina.

- Ne, nije. Izlazak je bio planiran i dogovoren, no ekipa se raspala pa srećom do toga nije došlo - rekao je.

Ne zna koja je procedura nakon što se on i brat oporave.

- I nakon što nalazi budu negativni, morat ćemo još koji dan ostati na promatranju, tako su nam rekli - pojasnio je oboljeli.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: KORONAVIRUS: Najnovije o virusu koji se širi svijetom