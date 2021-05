U Hrvatsku je stigla prva pošiljka kućnih antigenskih testova na koronu. Od sutra će biti dostupni u zagrebačkim ljekarnama, a do kraja tjedna i u ostatku zemlje. Test će koštati od 75 do 85 kuna, a jednostavan je za upotrebu. Najveće zanimanje za ove kućne testove do sada su pokazali hotelijeri koji ih planiraju nuditi svojim gostima.

- Medika je ih je danas zaprimila od uvoznika - to su testovi za samotestiranje. To su prvi testovi koji su prijavljeni i odobreni od strane HALMED-a. Dobili smo prvu količinu i nadam se da će do kraja dana biti zaprimljeni, a sutra ujutro će krenuti distribucija po ljekarnama u cijeloj Hrvatskoj - rekao je član uprave Medike Jakov Radošević za HRT.

Radošević kaže kako očekuje da će do petka sve ljekarne i trgovine na malo koje žele nabaviti ove testove iste moći i dobiti. Ovaj test koristi se na površini nosa, stavlja se zatim u tekućinu, a rezultati su gotovi za 15 do 20 minuta. Očekuje se kako će u Hrvatsku uskoro stići isti takvi testovi i od drugih proizvođača.

Radošević kaže kako Medika te testove smije distribuirati samo ljekarnama, a svi koji su za njih zainteresirani mogu ih tamo nabaviti.