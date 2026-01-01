Prvi musliman prisegnuo za gradonačelnika New Yorka: 'Ovo je privilegija života'

Zohran Mamdani (34), demokratski socijalist koji je svoju kampanju temeljio na obećanju rješavanja krize dostupnosti u jednom od najskupljih američkih gradova, položio je prisegu kao 112. gradonačelnik New Yorka rano u četvrtak. Mamdani, imigrant iz Ugande, ulazi u povijest kao prvi muslimanski gradonačelnik, prvi gradonačelnik južnoazijskog podrijetla i najmlađi na toj funkciji u više od stoljeća.

Simbolična ceremonija ispod zemlje

Mamdani je prisegnuo netom nakon ponoći tijekom privatne ceremonije održane na vrlo simboličnoj lokaciji, peronu napuštene podzemne stanice Gradska vijećnica, koja predstavlja arhitektonski dragulj zatvoren za javnost još od 1945. godine. Nekoliko trenutaka nakon polaganja prisege, izjavio je kako je ovo za njega velika čast.

​- Ovo je uistinu čast i privilegija života - rekao je Mamdani.

Foto: Amir Hamja

Uz njega je bila supruga, umjetnica Rama Duwaji, te roditelji, redateljica Mira Nair i Mahmood Mamdani, profesor na Sveučilištu Columbia. Prisegu je vodila državna odvjetnica New Yorka Letitia James, koju je Mamdani opisao kao svoju "političku inspiraciju". Odmah nakon ceremonije, Mamdani je objasnio i značaj odabrane lokacije, nazvavši je svjedočanstvom o važnosti javnog prijevoza za grad, te je odmah imenovao Michaela Flynna, dugogodišnjeg gradskog planera, novim povjerenikom gradskog Odjela za promet.

Pobjeda izgrađena na obećanjima radničkoj klasi

Bivši zastupnik u državnoj skupštini iz Queensa privukao je svjetsku pozornost i iznenadio politički establišment pobjedom na demokratskim predizborima prošlog ljeta. Svoju je kampanju usmjerio na pristupačnost, obećavši univerzalni program skrbi za djecu, zamrzavanje najamnina za oko dva milijuna stanara i uvođenje "brzih i besplatnih" gradskih autobusa. Uz to, njegova administracija planira proširiti mrežu gradskih biciklističkih staza i prilagoditi ulice pješacima, čime želi smanjiti ovisnost o automobilima.

Foto: Amir Hamja

Službena javna ceremonija održat će se u četvrtak poslijepodne na Trgu Gradske vijećnice, gdje se očekuje najmanje četiri tisuće ljudi. Mamdanija će predstaviti istaknuta demokratska zastupnica Alexandria Ocasio-Cortez, a javnu prisegu vodit će neovisni senator iz Vermonta Bernie Sanders, što dodatno potvrđuje njegovu poziciju na lijevom krilu stranke.

Velike ambicije i prvi izazovi

Unatoč entuzijazmu koji je njegova pobjeda izazvala, Mamdanijev ambiciozni program suočava se i sa značajnim skepticizmom. Predložio je oporezivanje najbogatijih kako bi financirao svoje planove, no za takav potez potrebna mu je potpora državnog zakonodavstva i guvernera, što neće biti lako osigurati. Iako preuzima dužnost u vrijeme opće ekonomske snage, visoki troškovi života i dalje snažno pritišću njujorčane iz radničke klase, koji od njega očekuju brze rezultate.

Njegova pobjeda također potiče dublju raspravu unutar Demokratske stranke o tome treba li se stranka pomaknuti više ulijevo i usredotočiti na pitanja ekonomske nejednakosti i dostupnosti uoči nadolazećih izbora.