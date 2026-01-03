Obavijesti

Prvi srpski kardinal: Klečavci? Ideologija je iz Amerike. Bitno je da si muško, bijelac, kršćanin

Tu je i problem tih muškaraca s feministicama, koje su nas, kao, istjerale iz života pa se sada vraćamo natrag.

Beogradski nadbiskup Ladislav Nemet, prvi kardinal u povijesti Katoličke crkve u Srbiji, u zadnjem se velikom intervjuu, između ostalih tema, osvrnuo i na klečavce u Hrvatskoj. Pitali su ga što misli o moljenju krunice na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu.

- Zovu ih klečavcima, fanaticima, fundamentalistima… To nije bilo karakteristično za našu regiju. Počelo je u Poljskoj, ondje ta pojava postoji već godinama, a nešto malo i u Slovačkoj. Prema mom mišljenju, to je posljedica novog buđenja muške svijesti, ideologije koja je krenula iz Amerike - rekao je za Nin.rs. Zatim je dodao: 

- Tamo znaju reći, pomalo u karikaturalnom stilu, da su tri stvari važne kada se ujutro probudiš: da si muškarac, da si bijelac i da si kršćanin. A među katoličkim vjernicima u Americi danas se gotovo više govori španjolski nego engleski jezik. Što će se dogoditi kada se oni ujutro probude i kažu: "Nedostaje mi dovoljno bjelosti"? Amerika je postala velika upravo zato što je uspjela povezati ljude u jednom multikulturalnom ozračju. Povratak na samo jednu komponentu je nemoguć. Tu je i problem tih muškaraca s feministicama, koje su nas, kao, istjerale iz života pa se sada vraćamo natrag. A o "klečavcima" ja mislim ovako: ako nekome to odgovara, neka to bude njegov način življenja religije. Ako pak drugima smeta, i to se može prihvatiti. Jedno ne isključuje drugo.

FOTO Klečavci opet na trgovima. U Zagrebu mole i žene, ali izvan kruga. Stigli su i prosvjednici

Govoreći o kanonizaciji kardinala Stepinca, Nemet je istaknuo da se ta tema u javnosti često koristi kao zgodan povod za zaoštravanje odnosa, iako ne predstavlja stvarni razlog zastoja u dijalogu.

- Da je to osnovni problem, onda bi nakon završetka rada mješovite komisije Srpske pravoslavne crkve i Katoličke crkve u Hrvatskoj do posjeta već došlo. Komisija je radila dvije godine i zaključila posao, ali pomaka nije bilo - rekao je. U Katoličkoj crkvi postoje dva stupnja da bi neko bio proglašen za sveca, beatifikacija i kanonizacija, nastavio je.

- Beatifikacija Stepinca prošla je bez ikakve pažnje SPC-a ili društva u Srbiji, a radi se o istoj osobi.

Smatra da se Stepinac često svodi na simbol svih stradanja iz Drugog svjetskog rata, dok se zanemaruje dokumentirana činjenica da je "preko Caritasa i drugih udruga puno radio na spašavanju Židova, ali i Srba".

Osvrnuo se i na žrtve pada nadstrešnice u Novom Sadu. 

- Srbija je pokazala - svi akteri društvenog života zajedno, tužiteljstvo, različita ministarstva, policija, studenti… - veliku dozu zrelosti. Sve napetosti koje smo vidjeli od 1. studenoga 2024. dovele su do buđenja građanske svijesti, a nisu dovele do nasilja. I to je ta zrelost, i sa strane državnih aktera, onih koji su odgovorni za mir u društvu, ali i sa strane onih koji su pokazali golemu želju za promjenama - studenata, ali ne samo njih. Petnaestog ožujka imali smo jedan golem skup i sve je završilo mirno, hvala Bogu. Bilo je manjih incidenata, ali mislim da je to zanemarivo u odnosu na ono što smo vidjeli. Čini mi se da je Srbija na dobrom putu da dosegne višu razinu građanske svijesti. To za mene znači da bi u demokratskom društvu svaki građanin trebao ozbiljno razmišljati o svojoj ulozi - o tome kako graditi društvo na temeljima ljudskog dostojanstva, mirne suradnje i suživota te kako raditi na razvoju, odnosno izgradnji boljeg sustava u zdravstvu, odgoju i obrazovanju, akademskim zajednicama i istraživanjima. S jedne strane, društvo je pokazalo zrelost - nije došlo do nasilja - a s druge strane vidimo i reakciju beznađa koja završava odlaskom nekih od naših najboljih mladih ljudi. Nadam se da će se iz dviju važnih karakteristika ovih događanja razviti društvo koje će biti mnogo otvorenije za sve koji ovdje žive - zaključio je. 

