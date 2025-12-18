Prvi stanari novog POS naselja u Varaždinu dobili ključeve: 'Za ovu cijenu 'uboli' ste jackpot'

Vlasnicima stanova prve od šest planiranih stambenih zgrada u novom POS naselju u Varaždinu u četvrtak su uručeni ključevi, riječ je o investiciji vrijednoj oko pet milijuna eura, dok je etalonska cijena stanova 1790 eura.

Nova zgrada ima podzemnu garažu s 27 mjesta, a osigurano je i 18 vanjskih parkirnih mjesta. Vlasnicima je ključeve uručio gradonačelnik Neven Bosilj koji je istaknuo da je zgrada uporabnu dozvolu dobila prije desetak dana.

- Sve je legalno i danas dijelimo prvih 30 ključeva. Time smo iscrpili A listu, a ova zgrada će biti dobar primjer inkluzije jer A lista je za osobe s invaliditetom ili za one čiji članovi uže obitelji imaju invaliditet - kazao je gradonačelnik.

Nakon prve gradi se već i druga zgrada, koja bi trebala biti završena krajem ljeta 2026. godine, a ovih dana očekuje se građevinska dozvola i za treću zgradu.

- Osigurali smo sredstva tako da će ovdje 80 do 90 obitelji u roku sljedećih godinu i pol dana naći svoje mjesto - rekao je Bosilj,

U cijelom naselju u šest zgrada bit će nešto manje od 180 stanova, a ovoga tjedna postavljen je kamen temeljac za dogradnju 300 metara udaljenog dječjeg vrtića.

- Svima s malom djecom bit će nadohvat ruke vrtić. Mislim da je ovo odlična lokacija i da ste 'uboli' jackpot po cijeni od 1790 eura - poručio je Bosilj stanarima.

POS naselje gradi Javna ustanova Gradski stanovi, a ravnatelj Roman Veršić kaže da im je zemljište vrijedno oko 300.000 eura ustupio Grad Varaždin, koji je pripremio i komunalnu infrastrukturu.

- Oslobodio nas je komunalnog i vodnog doprinosa, a APN nam je dala poticaje u vrijednosti od 780.000 eura, dok su stanari sami platili 60 posto vrijednosti stana, nešto kroz učešće, nešto kroz kredit - rekao je Veršić.