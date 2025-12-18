Obavijesti

News

Komentari 0
PRVA OD ŠEST PLANIRANIH ZGRADA

Prvi stanari novog POS naselja u Varaždinu dobili ključeve: 'Za ovu cijenu 'uboli' ste jackpot'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Prvi stanari novog POS naselja u Varaždinu dobili ključeve: 'Za ovu cijenu 'uboli' ste jackpot'
Stambene zgrade | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Nova zgrada ima podzemnu garažu s 27 mjesta, a osigurano je i 18 vanjskih parkirnih mjesta. Vlasnicima je ključeve uručio gradonačelnik Neven Bosilj: 'Sve je legalno'

Vlasnicima stanova prve od šest planiranih stambenih zgrada u novom POS naselju u Varaždinu u četvrtak su uručeni ključevi, riječ je o investiciji vrijednoj oko pet milijuna eura, dok je etalonska cijena stanova 1790 eura.

Nova zgrada ima podzemnu garažu s 27 mjesta, a osigurano je i 18 vanjskih parkirnih mjesta. Vlasnicima je ključeve uručio gradonačelnik Neven Bosilj koji je istaknuo da je zgrada uporabnu dozvolu dobila prije desetak dana.

AKTIVACIJA NEKRETNINA Kreće APN-ov poziv za priuštivi najam, a umirovljenicima kreće i isplata godišnjeg dodatka
Kreće APN-ov poziv za priuštivi najam, a umirovljenicima kreće i isplata godišnjeg dodatka

- Sve je legalno i danas dijelimo prvih 30 ključeva. Time smo iscrpili A listu, a ova zgrada će biti dobar primjer inkluzije jer A lista je za osobe s invaliditetom ili za one čiji članovi uže obitelji imaju invaliditet - kazao je gradonačelnik.

Nakon prve gradi se već i druga zgrada, koja bi trebala biti završena krajem ljeta 2026. godine, a ovih dana očekuje se građevinska dozvola i za treću zgradu.

- Osigurali smo sredstva tako da će ovdje 80 do 90 obitelji u roku sljedećih godinu i pol dana naći svoje mjesto - rekao je Bosilj,

U cijelom naselju u šest zgrada bit će nešto manje od 180 stanova, a ovoga tjedna postavljen je kamen temeljac za dogradnju 300 metara udaljenog dječjeg vrtića.

VLADA NAJAVILA Kreće program priuštivog najma, najskuplje u Zagrebu. Evo detalja APN-ovog poziva
Kreće program priuštivog najma, najskuplje u Zagrebu. Evo detalja APN-ovog poziva

- Svima s malom djecom bit će nadohvat ruke vrtić. Mislim da je ovo odlična lokacija i da ste 'uboli' jackpot po cijeni od 1790 eura - poručio je Bosilj stanarima.

POS naselje gradi Javna ustanova Gradski stanovi, a ravnatelj Roman Veršić kaže da im je zemljište vrijedno oko 300.000 eura ustupio Grad Varaždin, koji je pripremio i komunalnu infrastrukturu.

- Oslobodio nas je komunalnog i vodnog doprinosa, a APN nam je dala poticaje u vrijednosti od 780.000 eura, dok su stanari sami platili 60 posto vrijednosti stana, nešto kroz učešće, nešto kroz kredit - rekao je Veršić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Monstrum iz Australije supruzi prepisao kuću: 'Mislila je da je na pecanju, ništa nije znala'
POSLJEDNJA UVREDA ŽRTVAMA

Monstrum iz Australije supruzi prepisao kuću: 'Mislila je da je na pecanju, ništa nije znala'

Ako je sve prebacio na ime svoje supruge i njegova ostavština nema imovine, onda svatko tko tuži njega ili njegovu ostavštinu neće dobiti ništa, rekao je za medije odvjetnik za kazneno pravo
Upisali krivi datum prijave pa je sud odbacio. Bivši muž osmislio je krvavi plan i naručio ubojstvo
ANATOMIJA UBOJSTVA NA MARKUŠEVCU

Upisali krivi datum prijave pa je sud odbacio. Bivši muž osmislio je krvavi plan i naručio ubojstvo

Andrea K. (29) je bivšeg supruga prijavila zagrebačkoj policiji. Oni su upisali krivi datum pa je zbog toga Prekršajni sud prijavu odbacio. Nakon toga je bivši suprug s prijateljima počeo planirati njeno ubojstvo
Snažan potres zatresao Jadran: 'Bilo je žestoko, dugo je treslo'
3,9 PO RICHTERU

Snažan potres zatresao Jadran: 'Bilo je žestoko, dugo je treslo'

Zemljotres jačine 4,0 po Richteru zabilježen je kasno navečer u Jadranskom moru, a svjedoci kažu da je udar bio snažan, ali kratkotrajan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025