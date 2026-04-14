SLOŽNI OKO HEZBOLAHA

Prvi susret nakon 30 godina: Pregovori Izraela i Libanona

Piše HINA,
State Department tvrdi da su razgovori bili produktivni, ali okvir za mir još nije dogovoren

Američki State Department objavio je u utorak izjavu nakon sastanka s veleposlanicima Izraela i Libanona u kojoj navodi da su dvije strane imale "produktivne rasprave o koracima prema pokretanju izravnih pregovora", ali ostaje nejasno jesu li se složile oko okvira za mir. Izraelski veleposlanik u SAD-u Yechiel Leiter rekao je da je libanonska vlada tijekom razgovora jasno dala do znanja da ju više neće "okupirati" militantna skupina Hezbolah, povezana s Iranom. "Ovo je prvi put da naše dvije zemlje sjede zajedno u više od tri desetljeća", rekao je Leiter, ali je odbio reći hoće li Izrael prestati s napadima na Libanon.

Libanonska veleposlanica Nada Hamadeh Moawad opisala je preliminarni sastanak kao "konstruktivan". Rekla je da je na sastanku pozvala na prekid vatre i povratak raseljenih osoba njihovim domovima te na mjere za ublažavanje humanitarne krize u Libanonu uzrokovane sukobom.

NAPETOSTI RASTU Unatoč blokadi novi pregovori SAD-a i Izraela u Pakistanu
Sastanak se održava u kritičnom trenutku krize na Bliskom istoku, tjedan dana nakon početka krhkog primirja između Sjedinjenih Država, Izraela i Irana.

Trump je pozvao Izrael da smanji napade u Libanonu, očito kako bi izbjegao potkopavanje primirja između SAD-a i Irana.

Teheran tvrdi da izraelska kampanja protiv Hezbolaha u Libanonu mora biti uključena u svaki sporazum o okončanju šireg rata na Bliskom istoku, čemu se Washington usprotivio.

RIJETKI IZRAVNI PREGOVORI Rubio: Pregovori Libanona i Irana trebali bi dati okvir za mir
Izrael: Mogući su novi razgovori

Govoreći na početku sastanka, merički državni tajnik Marco Rubio je priznao da ovi razgovori neće riješiti "sve složenosti", ali se nadao da će pomoći u formiranju okvira za mir.

U ranijim izjavama, rekao je da su ovi razgovori proces, a ne jednokratni događaj. Leiter je rekao da bi uskoro moglo biti još razgovora, ali nitko od sudionika nije spomenuo vrijeme i mjesto.

"Naravno da ćemo prijedloge predstaviti našim vladama i vratit ćemo se razgovorima u sljedećih nekoliko tjedana. Vjerojatno ćemo ih nastaviti voditi u Washingtonu", rekao je Leiter.

IZ MINUTE U MINUTU UŽIVO 20 brodova prošlo kroz Hormuz. Izrael i Libanon složni: Hezbolah se mora razoružati
UŽIVO 20 brodova prošlo kroz Hormuz. Izrael i Libanon složni: Hezbolah se mora razoružati

Rubio je bio domaćin usred pitanja o njegovom izostanku s razgovora o Iranu. Trump je poslao potpredsjednika J.D. Vancea u Islamabad tijekom vikenda da vodi američke pregovore.

U izraelsko-libanonskim razgovorima sudjelovali su i savjetnik State Departmenta Michael Needham, američki veleposlanik pri UN-u Mike Waltz i američki veleposlanik u Libanonu Michel Issa.

Tužna ispovijest Ivana: 'Ostao sam slijep od udarca, a on pjeva okolo! Nije mi se ni ispričao...'
OSAM GODINA BORBE

Tužna ispovijest Ivana: 'Ostao sam slijep od udarca, a on pjeva okolo! Nije mi se ni ispričao...'

Ivan je dva mjeseca bio u komi. Mozak mu je naticao. Ostao je slijep. Jedva preživljava. Mladić koji ga je učinio invalidom gradi uspješnu pjevačku karijeru. Nikad mu se nije ispričao
Potvrđena optužnica protiv Joška Jeličića. Ovo su detalji
AFERA DINAMO 2

Potvrđena optužnica protiv Joška Jeličića. Ovo su detalji

Optužnica, podignuta sredinom veljače, navodi da je Jeličić u travnju 2016. kao svjedok u kaznenom postupku lagao...
UŽIVO 20 brodova prošlo kroz Hormuz. Izrael i Libanon složni: Hezbolah se mora razoružati
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO 20 brodova prošlo kroz Hormuz. Izrael i Libanon složni: Hezbolah se mora razoružati

Sjedinjene Države postigle su velik napredak u razgovorima s Iranom, rekao je američki potpredsjednik J.D. Vance u ponedjeljak u razgovoru za Fox News. Upitan slijede li novi razgovori, Vance je rekao da je sad lopta na iranskom terenu

