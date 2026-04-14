Prvi susret nakon 30 godina: Pregovori Izraela i Libanona

Američki State Department objavio je u utorak izjavu nakon sastanka s veleposlanicima Izraela i Libanona u kojoj navodi da su dvije strane imale "produktivne rasprave o koracima prema pokretanju izravnih pregovora", ali ostaje nejasno jesu li se složile oko okvira za mir. Izraelski veleposlanik u SAD-u Yechiel Leiter rekao je da je libanonska vlada tijekom razgovora jasno dala do znanja da ju više neće "okupirati" militantna skupina Hezbolah, povezana s Iranom. "Ovo je prvi put da naše dvije zemlje sjede zajedno u više od tri desetljeća", rekao je Leiter, ali je odbio reći hoće li Izrael prestati s napadima na Libanon.

Libanonska veleposlanica Nada Hamadeh Moawad opisala je preliminarni sastanak kao "konstruktivan". Rekla je da je na sastanku pozvala na prekid vatre i povratak raseljenih osoba njihovim domovima te na mjere za ublažavanje humanitarne krize u Libanonu uzrokovane sukobom.

Sastanak se održava u kritičnom trenutku krize na Bliskom istoku, tjedan dana nakon početka krhkog primirja između Sjedinjenih Država, Izraela i Irana.

Trump je pozvao Izrael da smanji napade u Libanonu, očito kako bi izbjegao potkopavanje primirja između SAD-a i Irana.

Teheran tvrdi da izraelska kampanja protiv Hezbolaha u Libanonu mora biti uključena u svaki sporazum o okončanju šireg rata na Bliskom istoku, čemu se Washington usprotivio.

Izrael: Mogući su novi razgovori

Govoreći na početku sastanka, merički državni tajnik Marco Rubio je priznao da ovi razgovori neće riješiti "sve složenosti", ali se nadao da će pomoći u formiranju okvira za mir.

U ranijim izjavama, rekao je da su ovi razgovori proces, a ne jednokratni događaj. Leiter je rekao da bi uskoro moglo biti još razgovora, ali nitko od sudionika nije spomenuo vrijeme i mjesto.

"Naravno da ćemo prijedloge predstaviti našim vladama i vratit ćemo se razgovorima u sljedećih nekoliko tjedana. Vjerojatno ćemo ih nastaviti voditi u Washingtonu", rekao je Leiter.

Rubio je bio domaćin usred pitanja o njegovom izostanku s razgovora o Iranu. Trump je poslao potpredsjednika J.D. Vancea u Islamabad tijekom vikenda da vodi američke pregovore.

U izraelsko-libanonskim razgovorima sudjelovali su i savjetnik State Departmenta Michael Needham, američki veleposlanik pri UN-u Mike Waltz i američki veleposlanik u Libanonu Michel Issa.