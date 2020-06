Prvi svjedoci obrane pričat će o ubijenoj Jasmini, kako je živjela dok je studirala u Zagrebu

<p><strong>Danijela Herceg</strong>, <strong>Melita Sečan Hrastić</strong> i <strong>Tomislav Pintarić</strong> prvi su svjedoci obrane <strong>Smiljane Srnec</strong> koje je sudac <strong>Tomislav Brđanović</strong> odlučio pozvati na varaždinski sud kako bi pokušao saznati nešto više o životu i navikama ubijene <strong>Jasmine Dominić</strong> tijekom studija u Zagrebu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Susjedi ne vjeruju Smiljani Srnec </strong></p><p>Podsjetimo, Srnec terete da je u ljeto 2000. s pet ili šest udaraca tupotvrdim predmetom po glavi ubila sestru Jasminu (23), a zatim njezino tijelo sakrila u zamrzivač u obiteljskoj kući u Palovcu, gdje je ostalo dugih 19 godina.</p><p>Herceg i Sečan Hrastić, koje bi trebale svjedočiti na raspravi u srijedu, Jasminine su prijateljice s Fakulteta političkih znanosti, a jedna od njih s ubijenom je išla i u Gimnaziju u Varaždinu. Ta prijateljica nije željela razgovarati s nama, dok je druga rekla da s Jasminom nije bila bliska, da se nisu družile i da ju je samo viđala na fakultetu, i to svega nekoliko puta.</p><h2>Tvrdi da svjedok laže </h2><p>Što se tiče Pintarića, on je Palovčanin, poznanik Smiljanina supruga<strong> Ivana Srneca</strong>, ali i svjedoka<strong> Dražena Palfija</strong>, kojega Smiljana optužuje za laganje. Sva trojica su keramičari.</p><p>Njezin branitelj <strong>Krešimir Golubić</strong> želi dokazati da su Smiljana i Srnec prohodali tek krajem 2001. te da nikako nisu mogli s Palfijem putovati u Mađarsku u šoping na Uskrs 2001., kako je svjedočio na sudu. On je rekao da je Smiljana tad imala Jasminine dokumente, koje nije pokazala na granici jer su prošli bez kontrole. No Palfi je dajući iskaz u istrazi rekao da je taj događaj bio 2003.</p><p>Osim saslušanja troje svjedoka, sud će pribaviti i podatke je li, tko i kad kontaktirao društvo Santa Domenica radi odvoza škrinje, a vještacima je naložio da dopune psihijatrijsko-psihologijsko vještačenje nakon što je Smiljana iznijela svoju obranu.</p><h2>'Jako sam voljela svoju sestru' </h2><p>- Nisam kriva, nisam ubila sestru, ostala sam bez nje, jako mi je teško. Bile smo u jako dobrim odnosima, slagale smo se, puno smo si pomagale, voljela sam je i uvijek ću je voljeti. Tako volim i svoje roditelje i svoju obitelj, nikome od njih ne bih naštetila ili naudila na bilo koji način - kroz suze je govorila Smiljana. Spuštala je masku, uzdisala, brisala suze, jecala... Bila je nervozna i znojna. Imala je primjedbe na dio svjedoka, za koje je rekla da su vrlo malo ili nikako poznavali nju i njezinu sestru te njihov način života.</p><p>- Smatram da osobe koje imaju kriminalnu prošlost, koje su sklone različitim opijatima, alkoholičari, zlostavljači, ljudi koji su evidentirani zbog raznoraznih kaznenih djela ne mogu biti vjerodostojni svjedoci - rekla je, iako je i sama 2016. godine uvjetno kažnjena zbog lažnog prijavljivanja kaznenog djela.</p>