Prvi u EU! Hrvatska uvodi posebne vize za vozače kamiona i busa iz trećih zemalja

Republika Hrvatska prva je zemlja članica EU koja je omogućila izdavanje posebnih viza vozačima autobusa i kamiona iz tvrtki registriranih u trećim zemljama, objavilo je u četvrtak poslovno udruženje srpskih prijevoznika Pumed. Ta vodeća strukovna organizacija cestovnih prijevoznika iz Srbije koji se bave međunarodnim transportom robe, objavila je da će od 23. rujna biti omogućeno podnošenje zahtjeva za dobivanje dugoročnih viza vozačima autobusa i teretnih vozila koji su državljani trećih zemalja.

U priopćenju se kaže da će hrvatsko veleposlanstvo u Beogradu početi s manjim brojem zahtjeva na dnevnoj razini, a do potpunog prilagođavanja elektronskog sustava broj primljenih zahtjeva će se povećati.

Iz hrvatskih diplomatskih izvora saznaje se da ovo ne vrijedi samo za Srbiju, već za sve države zapadnog Balkana i države svijeta čiji državljani ni inače ne trebaju vize za ulazak u RH.

Ova je odluka donesena kako bi se riješio gorući problem s kojim se suočavaju prijevoznici s teritorija zapadnog Balkana nakon uvođenja strogog digitalnog sustava kontrole na granicama Europske unije.

Prema standardnim šengenskim pravilima, vozači iz trećih zemalja smiju boraviti unutar šengenske zone najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana. To je ozbiljno ugrožavalo lance opskrbe i poslovanje međunarodnih transportnih tvrtki, jer su vozači brzo "trošili" dopuštene dane boravka u Uniji.

Pumed napominje da ove dugotrajne nacionalne vize koje izdaje Hrvatska ne vrijede kao opća dozvola za rad ili neograničen boravak u drugim državama članicama Europske unije. Ipak, ovo se smatra ključnim prvim bilateralnim korakom i modelom koji bi u skoroj budućnosti mogle preuzeti i druge članice EU kako bi osigurale nesmetan protok roba.