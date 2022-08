Prvi ukrajinski teretnjak sa žitom od početka rata utjecat će na pad cijena žitarica na burzi

Prvi brod sa žitaricama od početka ruske agresije isplovio je iz luke. Zahvaljujući potpori svih naših partnerskih zemalja i UN-a, možemo u potpunosti provesti dogovor potpisan u Istanbulu, objavio je jučer ukrajinski ministar infrastrukture Oleksandr Kubrakov. Riječ je o teretnom brodu "Razoni", koji nosi više od 26 tisuća tona žitarica. Jučer je napustio ukrajinsku luku Odesu i danas treba uploviti u Istanbul, a nakon inspekcije krenut će prema Libanonu.

- U situaciji kad je nastupio rat u Ukrajini i kad su bili onesposobljeni prevoziti žitarice preko Crnomorske luke, cijene na burzama su skočile. Imali smo tako u svibnju nezapamćenih 430 eura po toni. Ukrajinske žitarice nemaju utjecaja na Hrvatsku u smislu nestabilnosti u nabavi i opskrbi, ali utječu na cijenu. Isplovljavanje ovoga broda znači i mogućnost pada cijene žitarica na burzi - pojašnjava nam Nada Barišić, direktorica Žitozajednica. U dva mjeseca cijene žitarica na burzama su pale s rekordnih 430 eura po toni na trenutačnih 340 eura po toni. Sama najava da će izvoz krenuti promijenio je stanje na burzama i cijene su počele naglo padati.

- Ukrajincima je ostalo 25 milijuna tona pšenice, koje će u sljedećem razdoblju izvoziti kroz crnomorske luke. To će utjecati na daljnji pad cijena na burzama, zbog čega su naši poljoprivrednici nezadovoljni. Naš otkup cijena nije za njih zadovoljavajući jer je i njima itekako poskupjela proizvodnja. Oni se i dalje nadaju novom porastu cijena. Krajnjih korisnika žitarica ima više, no ako pitate kako će ovo utjecati na domaće potrošače, možemo reći da je to mali pozitivan korak za njih jer se nadaju padu cijena pekarskih proizvoda i ulja. Hoće li do toga doći i u kojim omjerima, nitko ne može predviđati - dodaje Barišić. Pojasnila je i kako je došlo do naglog rasta cijena i kad su one najniže.

- Inače otkupna cijena pšenice je, naravno, uvijek najniža u vrijeme same žetve pa se onda medijima provlači ista priča oko nedostatka skladišta zbog kojih ne možemo zadržati žitarice u Hrvatskoj, što bi bilo najbolje za ratare jer bi je nabavljali po njima povoljnijim cijenama. Žitarice su inače poskupljivale od 2020., i to zbog pandemije, pa se nadovezao rat u Ukrajini - kaže Barišić. Na pitanje hoće li pokretanje ukrajinskog izvoza imati ikakve veze s, recimo, našom lukom u Rijeci kaže: "Žitarice iz Ukrajine uglavnom idu za afričke zemlje i zemlje Bliskog istoka. Riječka luka je samo alternativni pravac koji bi koristili u slučaju da ne mogu preko crnomorskih luka, no za njih je Rijeka nepovoljan scenarij".

