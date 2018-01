Prvo kiša, a u petak očekujte i snijeg: Za vikend zubato sunce

U ponedjeljak se nizinama unutrašnjosti očekuje magla, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana i niski oblaci uz moguću rosulju, a drugdje će prevladavati sunčano. Poslijepodne se u nizinama očekuje barem djelomice sunčano. Vjetar uglavnom slab jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom između 9 i 14 °C, u krajevima s dugotrajnom maglom niža, javlja DHMZ.

U utorak na Jadranu umjereno do pretežno oblačno, osobito na sjevernom dijelu uz mjestimice rosulju ili slabu kišu te moguće maglu. U unutrašnjosti pretežno sunčano, u noći i ujutro mjestimice s maglom, a danju umjerenom naoblakom. Vjetar uglavnom slab, u Slavoniji i Dalmaciji do umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura većinom od -2 do 3, na Jadranu od 4 do 9, a najviša dnevna između 9 i 14 °C.

U srijedu se očekuje porast naoblake, uz kišu uglavnom u gorju, a u četvrtak će se ona do kraja dana proširiti na cijelu unutrašnjosti.

Još u četvrtak bit će relativno toplo, a zatim slijedi zahladnjenje.

Foto: meteo.hr

U petak dolazi hladnija fronta uz povećanje vjerojatnosti za snijeg, osobito u gorju, najavljuje DHMZ, koji na svojim grafikama za petak prikazuje snijeg u većini unutrašnjosti Hrvatske.

Foto: meteo.hr Foto: meteo.hr

Nakon snježnog petka, za vikend će zasjati sunce, no ono će biti zubato. Naime, jutarnje temperature ići će u Slavoniji do -8°C, u Lici i Gorskom Kotaru do -10°, a u Zagrebu se najavljuje hladnih minus 6. Dnevne će se pak temperature u unutrašnjosti kretati oko 5°C.