Prvo 'mrkva', a onda 'batina': Skuplji će biti stanovi i hrana...

Vlada obećava sljedeću godinu kao godinu reformi. Hoće li se te reforme opet prebiti preko leđa građana? Zasad ne otkrivaju.

Na početku godine čeka nas „mrkva“ koju je priredio ministar financija Zdravko Marić i koja bi u džepu poduzetnika i građana, trebala ostaviti 1,2 milijarde kuna.

Najviše se to odnosi na promjene u kupnji automobila, oko 800 milijuna kuna ukupno bi trebalo biti to porezno olakšanje. No, iako najave o 30 posto manjim trošarinama ili 50 posto manjem porezu za polovna vozila, zvuče lijepo, činjenica je da je dosad Hrvatska bila jedna od zemalja s najvišim davanjima na automobile.

Marić uvijek kaže koliko je on porezno rasteretio građane, ali zato ne spominje poteze svojih kolega koje nakon mrkve dolaze s „batinom“. Primjerice, iako je PDV na električnu energiju smanjen, rasla je naknade za obnovljive izvore, pa je građanima došlo na skoro isto. Tako ministar zdravstva želi puniti i rupu u zdravstvu još skupljim cigaretama, porezom na mobitele, alkohol, igre na sreću…

Također, iako je pao porez ne nekretnine, uvest će se u drugoj polovici godine njegova jednostavnija primjena kroz komunalnu naknadu. Još se to davanje neće plaćati po vrijednosti, ali hoće po starosti, pa će oni s novijim nekretninama imati veća davanja. A nove nekretnine će na tržištu biti i nešto skuplje nego ove godine, ali će zato bi stambeni krediti, ali i krediti građanima općenito, trebali biti nešto povoljniji. Kamate će i dalje padati, ali zato cijena novih stanova već raste.

Prema svim predviđanjima, čak i zbog gubitka oko 5.000 radnih mjesta u Agrokoru i tvrtkama povezanih s njim nakon nagodbe, očekuje se niska nezaposlenost, tek oko 10 posto. No, pravi utjecaj Agrokora tek treba vidjeti jer ako prođe prvotno predložena nagodba, hrvatske tvrtke kojima je ostao dužan Todorić bi mogle ostati bez milijardi kuna.

Oni koji se žele samozaposliti dobit će 2018. godine 55 tisuća kuna umjesto dosadašnjih 33.000 kuna. Plaće u javnom sektoru neće rasti nakon ovogodišnjih povišica, ali bi zato blago trebale porasti u privatnom sektoru, pogotovo u traženim zanimanjima zbog manjka radne snage.

Sve u svemu, u 2018., godini bez izbora, očekuje se mirno more, ako isključimo rizik Agrokora. Godina bi trebala proći bez velikih šokova niti nabolje niti nagore. Gospodarstvo bi trebalo usporiti rast na oko 2,9 posto. Nastavit ćemo životariti ili uživati u stabilnosti. Kako tko iz kojeg kuta gleda.

Napokon godina bez poskupljenja struje, plina i vode?

Struja, plin i voda neće poskupjeti, obećavaju u Vladi. Cijene goriva će oscilirati jer se prvo očekuje rast, pa pad cijena nafte.

Foto: Dreamstime

Režu trošarine

Od 15. 1. Novi automobili do 150.000 kuna bi trebali pojeftiniti od 1500 do 3000 kuna zbog rezanja trošarina. Čekamo detaljnu razradu.

Polovni Pristojba za kupnju polovnog auta će biti upola niža od poreza.

Poduzetnici Moći će odbiti pola pretporeza za PDV za aute do 400.000 kuna.

Foto: Dreamstime

Kredit jeftiniji, stanovi skuplji

Stambeni i ostali krediti će 2018. biti jeftiniji, ali stanovi će biti nešto skuplji. Komunalna naknada će rasti za novije nekretnine.

Foto: Dreamstime

Opet subvencije za stanove

Država će sredinom godine opet subvencionirati kupnju prvog stana. Plaćat će manje od pola rate, ali na nešto duži rok.

Foto: Dreamstime

Lakše pokretanje posla

Minimalna plaća raste za 131 kn. Raste prag za ulazak u sustav PDV-a na 300.000 kn. Poticaji za samozapošljavanje idu na 55.000 kn.

Foto: Dreamstime

Za radnike jeftinije piće

Poslodavac više neće plaćati porez za smještaj radnika u sezoni, ali ni za tople piće i sokove koje popije radnik.

Foto: Dreamstime

Uzdržavanje je ograničeno

Na plaću se više neće moći dobiti za uzdržavanje bake, djeda, punca, punice, svekra i svekrve. Ostaju za djecu, roditelje i bračne drugove.

Foto: Dreamstime

Cijene će rasti jače nego dosad

Jača uvoz U 2018. čeka nas prosječni porast cijena (inflacija) od 1,6 posto. Na hranu ćemo trošiti više nego dosad.

Foto: Dreamstime

Lova pušača za zdravstvo

Zadnje poskupljenje je zbog prilagodbe EU, ali pitanje je hoće li cijene ići još gore zbog krpanja rupe u zdravstvu.