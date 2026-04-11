POVRATAK IZ SVEMIRA

Prvo obraćanje astronauta: Bili smo 320.000 kilometara od doma. Nije nam bilo lako

Piše Filip Sulimanec,
Prvo obraćanje astronauta: Bili smo 320.000 kilometara od doma. Nije nam bilo lako
Foto: US Navy

Isaacman je misiju nazvao „najvećom pustolovinom u povijesti čovječanstva

Astronauti su u subotu stigli na Ellington Field u Svemirskom centru Johnson u Houstonu, gdje su ih dočekali ovacije, pljesak na nogama i zagrljaji administratora NASA-e Jareda Isaacmana, te su se po prvi put od završetka svoje povijesne 10-dnevne misije oko Mjeseca ponovno susreli sa svojim obiteljima.

Posada Artemisa II uspostavlja video kontakt iz svemira | Video: 24sata/reuters

Isaacman je misiju nazvao „najvećom pustolovinom u povijesti čovječanstva“. Posada — Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch iz NASA-e te astronaut Kanadske svemirske agencije Jeremy Hansen — izvela je rekordni prelet oko Mjeseca. Astronauti su otputovali dublje u svemir nego ijedan čovjek prije njih. Misija Artemis II bila je testni let, zamišljen kao eksperiment za postavljanje temelja budućim misijama. No trenutak ponovnog susreta s najmilijima bio je jedan od najiščekivanijih dijelova njihova putovanja.

Foto: NASA

„Victore, Christino i Jeremy, mi smo zauvijek povezani i nitko ovdje dolje nikada neće znati kroz što smo nas četvero upravo prošli“, rekao je Wiseman. „I to je bila najposebnija stvar koja će mi se ikada dogoditi u životu.“

UPISANI U POVIJEST Đir oko Mjeseca! Pogledajte 150 fotografija misije Artemisa II
Đir oko Mjeseca! Pogledajte 150 fotografija misije Artemisa II

„Nije bilo lako biti više od 320.000 kilometara udaljen od doma“, rekao je Wiseman. „Prije lansiranja to izgleda kao najveći san na svijetu, a kad ste tamo gore, samo se želite vratiti svojim obiteljima i prijateljima. Posebno je biti čovjek i posebno je biti na planetu Zemlji.“ Wiseman je bio vidno ganut, a četvero članova posade ustalo je i zagrlilo se na pozornici.

Komentari 0
SEKS AFERA U OGULINU Ljubavni trokut konobarice, muškarca i srednjoškolca. Digli optužnicu!
PODIGNUTA OPTUŽNICA

SEKS AFERA U OGULINU Ljubavni trokut konobarice, muškarca i srednjoškolca. Digli optužnicu!

Učenik je rekao da je s konobaricom bio nekoliko tjedana u listopadu prošle godine u vezi, a onda da su se pomirili u studenome
SKRIVENI POPIS TROŠKOVA Judo savez platio niz skupih odmora HDZ-ovcu, ljudima iz HOO-a...
EKSKLUZIVNO

SKRIVENI POPIS TROŠKOVA Judo savez platio niz skupih odmora HDZ-ovcu, ljudima iz HOO-a...

Sin glavnog tajnika HOO-a nije jedini kojemu je Hrvatski judo savez plaćao ljetovanja. Otkrili smo još uživanja na račun sporta...
Istraga 'Pavlekovog' popisa: 15 ljudi će biti pozvano u Uskok, među njima i skijaške zvijezde
USKOK NA SKIJANJU

Istraga 'Pavlekovog' popisa: 15 ljudi će biti pozvano u Uskok, među njima i skijaške zvijezde

Na Pavlekovu popisu za navodne isplate su Blažičko, Mila Horvat, voditelj skijališta. I to, prema Erorovom iskazu, nije jedini popis

