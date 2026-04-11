Prvo obraćanje astronauta: Bili smo 320.000 kilometara od doma. Nije nam bilo lako

Astronauti su u subotu stigli na Ellington Field u Svemirskom centru Johnson u Houstonu, gdje su ih dočekali ovacije, pljesak na nogama i zagrljaji administratora NASA-e Jareda Isaacmana, te su se po prvi put od završetka svoje povijesne 10-dnevne misije oko Mjeseca ponovno susreli sa svojim obiteljima.

Isaacman je misiju nazvao „najvećom pustolovinom u povijesti čovječanstva“. Posada — Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch iz NASA-e te astronaut Kanadske svemirske agencije Jeremy Hansen — izvela je rekordni prelet oko Mjeseca. Astronauti su otputovali dublje u svemir nego ijedan čovjek prije njih. Misija Artemis II bila je testni let, zamišljen kao eksperiment za postavljanje temelja budućim misijama. No trenutak ponovnog susreta s najmilijima bio je jedan od najiščekivanijih dijelova njihova putovanja.

„Victore, Christino i Jeremy, mi smo zauvijek povezani i nitko ovdje dolje nikada neće znati kroz što smo nas četvero upravo prošli“, rekao je Wiseman. „I to je bila najposebnija stvar koja će mi se ikada dogoditi u životu.“

„Nije bilo lako biti više od 320.000 kilometara udaljen od doma“, rekao je Wiseman. „Prije lansiranja to izgleda kao najveći san na svijetu, a kad ste tamo gore, samo se želite vratiti svojim obiteljima i prijateljima. Posebno je biti čovjek i posebno je biti na planetu Zemlji.“ Wiseman je bio vidno ganut, a četvero članova posade ustalo je i zagrlilo se na pozornici.